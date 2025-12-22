자립준비청년 취업상담·충북 맞춤형 프로그램 성과 인정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용정보원이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘2025 지역사회공헌 인정제’에서 5년 연속 인정기관으로 선정되며 A+ 등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 지역사회와의 상생, 취약계층 지원, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천 성과 등을 종합 평가해 우수 기관을 선정하는 제도다. 한국고용정보원은 충북 지역을 중심으로 취약계층 지원과 지역인재 육성에 초점을 맞춘 사회공헌 활동을 지속해 온 점을 인정받았다.

대표 사업으로 자립준비청년을 대상으로 한 ‘찾아가는 상담’ 프로그램이 꼽힌다. 이 사업은 직업심리검사 해석, 자기소개서 작성, 면접 대비 등 취업 준비 전 과정을 1대1 대면 방식으로 지원하는 것이 특징이다. 2024년 기준 8개 자립지원전담기관과 연계해 총 268명의 청년에게 상담을 제공했으며, 만족도는 5점 만점에 4.9점을 기록했다.

이와 함께 다솜폴리텍고등학교 중소기업 채용설명회, 충북 벽지지역 재취업 지원 교육 ‘굿잡(JOB)캠프’, 극동대학교·정보통신산업진흥원과 공동 운영한 ICT 오픈캠퍼스 과정 등 지역 특성을 반영한 맞춤형 프로그램도 운영했다. 해당 프로그램에는 고등학생과 지역 주민, 청년 등 총 200여명이 참여했다.

전 직원이 참여하는 사회공헌 문화도 평가 요소로 반영됐다. 임원진이 참여하는 ESG 경영위원회를 정기 운영하고, 노사 공동 인권경영 선포식, 상생협력기금 기부 등을 통해 ESG 경영을 조직 전반으로 확산했다는 설명이다.

이창수 한국고용정보원 원장은 “지역사회와 취약계층의 믿음직한 파트너로서 역할을 강화해 나가겠다”며 “고용서비스 전문성을 바탕으로 충북 지역과 함께 성장하는 상생 모델을 지속적으로 발전시키겠다”고 말했다.