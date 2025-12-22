상용망 환경서 클라우드랜 기지국 구축 기지국 기능 가상화·중앙화 기술 검증

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 노키아와 함께 상용망 환경에서 차세대 가상화 기지국 기술인 ‘클라우드랜(Cloud RAN)’ 검증에 성공했다고 22일 밝혔다.

클라우드랜은 기지국마다 전용 하드웨어에 탑재했던 소프트웨어 기능을 클라우드 환경에서 가상화된 중앙 서버에 구현하는 기술이다. 네트워크를 더욱 효율적으로 운영할 수 있어 차세대 통신망 구축의 핵심 기술로 꼽힌다.

LG유플러스와 노키아는 기술 검증을 위해 지난 9월 경북 청도군에 클라우드랜 필드 시험망을 구축했다. 양사는 실제 이용자가 5G 통신을 사용하는 환경에서 ▷단말 이동 시 기지국 간 원활한 전환 여부 ▷다운로드·업로드 등 데이터 전송 속도 ▷기지국 처리 용량 ▷전력 소비 효율 등을 집중 시험해 검증에 성공했다.

또 LG유플러스는 장비 설치 자동화, 원격 작업, 설치 후 검증 자동화 등 클라우드 랜 도입에 따른 운영 편의성 기능을 검증하고 개선점을 확인했다고 설명했다.

이어 LG유플러스는 이번 검증으로 기지국 기능의 가상화와 중앙 집중화가 실제 환경에서도 안정적으로 작동하는 것을 확인했다고 강조했다. 이는 향후 인공지능 기반 무선망(AI-RAN)이 필요로 하는 네트워크 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 LG유플러스는 설명했다. AI-RAN은 무선망의 운영과 관리에 AI를 적용해, AI가 스스로 최적의 설정을 찾아 네트워크를 조정하는 기술이다.

LG유플러스는 네트워크 경쟁력 강화를 위해 ‘오픈랜(Open RAN)’ 기술도 지속해서 연구하겠단 방침이다. 앞서 LG유플러스는 국립금오공과대학교 캠퍼스에 오픈랜 상용망을 구축하고, 오픈랜 기술의 완성도를 검증하기 위한 연구를 진행하고 있다.

오픈랜은 개방형 인터페이스와 상호 운용성에 기반해 설계된 무선 접속망이다. 특정 제조사에 대한 의존도를 낮추고 통신망의 유연성·효율성을 높이는 차세대 통신 기술이다.

LG유플러스는 이 같은 클라우드랜과 오픈랜 기술 역량에 기반해 AI-RAN 구현에 총력을 기울일 계획이다.

이상헌 LG유플러스 NW선행개발담당은 “오픈랜과 클라우드랜 기술 검증은 AI 기반 자율 네트워크로 진화하기 위한 핵심 기반을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다”며 “앞으로도 LG유플러스는 차세대 통신 기술을 선도하며, 6G 시대를 대비한 지능형 네트워크 구축에 앞장설 것”이라고 말했다.