공정거래 자율준수 우수등급

[헤럴드경제=김희량 기자] 롯데건설은 지난 19일 공정거래위원회가 주관하는 올해 공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, 이하 CP) 등급 평가에서 우수 등급인 AA등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

롯데건설은 지난 2023년 AA등급을 처음 받은 이래 CP 체계의 효과성을 지속적으로 고도화해 올해 3년 연속 AA등급을 획득했다. CP는 기업들이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 제정 및 운영하는 교육, 감독 등 내부 준법시스템이다. 공정거래위원회는 CP 도입 이후 1년 이상 경과한 기업들을 대상으로 연 1회 7개 항목, 20개 지표에서 운영실적을 평가한 후 총 6개 등급으로 나눠 부여한다.

롯데건설은 지난 2018년 CP를 도입한 이후 자율준수관리자를 임명해 컴플라이언스 사무국을 운영하고 있다. 공정거래법 위반 리스크를 예방하고 임직원의 컴플라이언스 준수 문화 확산을 위해 매월 카드 뉴스 형식의 ‘CP TIMES’를 발간한다. 다양한 퀴즈∙공모전 등을 통해 임직원에게 법률 정보를 더욱 쉽고 재미있게 전달하고 있다. 또 ‘전 현장 하도급 순회 교육’을 통해 현장에서 발생할 수 있는 법 위반 사례, 하도급 우수 현장 실무자 노하우를 공유하는 등 하도급 점검 및 예방 활동을 펼치고 있다.

롯데건설 경영진도 임직원의 준법 및 윤리의식의 내재화, 상생협력 활동 강화 등 컴플라이언스 실천에 앞장서고 있다. 최고경영자(CEO)가 2023년부터 매년 ‘컴플라이언스의 날’을 맞아 직접 컴플라이언스 영상교육을 진행해 왔다. 모든 임원도 공정거래 교육에 참석하는 등 CP 문화를 확산하기 위한 활동을 펼쳤다.

롯데건설 관계자는 “3년 연속으로 AA등급 획득은 임직원 모두가 부단히 노력한 결과”라며 “앞으로도 전사 차원에서 적극적인 CP 운영에 대한 인식을 더욱 높이고 준법경영을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.