대상·상금왕 이용희, 신인상 김준형

[헤럴드경제=㈜골프존(각자대표 박강수·최덕형)이 지난 20일 대전 골프존조이마루에서 개최한 ‘2025 신한투자증권 GTOUR 챔피언십’에서 이준희가 최종합계 27언더파로(1라운드 13언더파, 2라운드 14언더파)로 우승을 차지했다.

아울러 25시즌 대상 영광 및 상금왕은 이용희가 안았으며, 신인상은 김준형, 인기상은 김홍택에게 돌아갔다.

총상금 1억2000만원 규모로 치러진 이번 대회는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 컷오프 없이 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 필리핀 셔우드 힐스 골프클럽에서 60명의 프로가 출전한 가운데 치러졌다.

이준희는 공동 2위로 나선 최종라운드에서 10개의 버디와 선두 경쟁에서 역전의 승부수를 보여준 12번홀 이글, 15번홀 이글까지 침착하고 영리한 플레이로 최종합계 27언더파로 G투어 생애 첫 우승컵을 들어올렸다.

이준희는 “올해 우승 기회는 몇 번 있었지만 항상 마지막에 놓쳐 아쉬웠는데 결국 시즌 챔피언십에서 우승을 하게 돼 기쁘고 영광이다, 항상 응원해 주시는 가족과 팬, 동료분들께 진심으로 감사드린다”라고 우승소감을 밝혔다.

경기 종료 후에는 챔피언십 시상 및 G투어 25시즌을 갈무리 하는 대상시상식이 진행됐다. 대상은 대상포인트 1만 8110점을 획득한 이용희, 상금왕 역시 8054만원으로 역대 최대 상금액의 이용희가 차지했다. 팬 투표로 결정되는 인기상은 골프존을 대표하는 스크린골프 황제 김홍택, 앰버서더상은 G투어 분위기 메이커 공태현, 신인상은 신인상 포인트 6810점의 김준형이 수상했다.