2026년 소매유통시장 성장률 0.6%

오프라인 채널 0%대 성장률

온라인 쇼핑은 3.2% 성장 전망

올해 유통업계 뉴스 1위는 ‘민생회복 소비쿠폰’

대형마트에서 고객이 상품을 고르는 모습 [연합]
대형마트에서 고객이 상품을 고르는 모습 [연합]

[헤럴드경제=한영대 기자] 내년 국내 소매유통시장 성장률이 고물가, 고환율, 소비심리 위축 등의 영향으로 최근 5년간(2022~2026년) 가장 낮은 수치를 기록할 전망이다.

22일 대한상공회의소(이하 대한상의)가 전국 소매유통업체 300개를 대상으로 진행한 2026년 유통산업 전망조사 결과에 따르면 내년 국내 소매유통시장 성장률은 0.6%에 머물 전망이다. 이는 최근 5년간 가장 낮은 수치이다.

업계 관계자들은 소비심리 위축(67.9%)과 고물가(46.5%), 시장경쟁 심화(34.0%), 가계부채 부담(25.8%) 등 여파로 내년 국내 소매유통시장이 위축될 것으로 진단했다.

업태별로 살펴보면 오프라인 채널이 부진한 성장률을 기록할 전망이다. 대형마트(-0.9%)와 슈퍼마켓(-0.9%)은 역성장을 기록할 것으로 예상된다. 편의점은 0.1%, 백화점은 0.7% 성장할 것으로 관측된다. 편의점의 낮은 성장률은 인건비 등 비용 상승 압박에 따른 것이다. 백화점은 탄탄한 명품 수요로 상대적으로 높은 성장률을 달성할 전망이다.

오프라인 채널과 달리 온라인 쇼핑은 2025년 대비 3.2% 성장할 것으로 예상된다. 이는 가성비와 실용성을 중시한 합리적 소비트렌드 확산, 배송 서비스 강화 등에 힘입은 결과로 풀이된다.

[대한상의 제공]
[대한상의 제공]

박경도 서강대 교수(한국유통학회장)는 “국내 시장 성장이 정체되고 경쟁이 심화되는 상황에서 유통산업에서도 대기업과 중소기업 간의 협업을 통한 해외 시장 개척이 매우 중요하다”고 분석했다. 이어 “특히 우리나라가 경쟁력을 갖춘 K-뷰티, K-푸드 등 K-콘텐츠 연계 상품을 중심으로 글로벌 사우스 시장 개척 등 신성장 동력을 확보해야 한다”고 제언했다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “코리안그랜드페스티벌과 같은 소비 진작책, 글로벌 스탠더드에 맞는 규제개선, 지역 거점(5극 3특)을 중심으로 첨단산업 육성 등 산업 인프라 구축을 통해 위축된 소비심리를 회복하고 성장잠재력을 확충해나가는 것이 중요하다”고 말했다.

한편, 유통업계 관계자들은 2025년 유통업계 7대 뉴스 중에서 ‘민생회복 소비쿠폰(44.7%) 지급’을 1위로 꼽았다. 경기 침체 속에서 내수 진작을 위해 추진된 민생회복 소비쿠폰은 전통시장, 중소형 슈퍼 등 근린형 채널을 중심으로 매출 증대 효과가 나타났다.

내수부진 지속은 43%의 응답률로 2위에 올랐다. 경제성장 둔화 등과 함께 소비심리 위축 요인으로 작용, 유통 산업 성장에 부정적 영향을 미쳤다. 3위는이커머스 성장세 둔화(38.3%)가 꼽혔다.


yeongdai@heraldcorp.com