2026년 소매유통시장 성장률 0.6% 오프라인 채널 0%대 성장률 온라인 쇼핑은 3.2% 성장 전망 올해 유통업계 뉴스 1위는 ‘민생회복 소비쿠폰’

[헤럴드경제=한영대 기자] 내년 국내 소매유통시장 성장률이 고물가, 고환율, 소비심리 위축 등의 영향으로 최근 5년간(2022~2026년) 가장 낮은 수치를 기록할 전망이다.

22일 대한상공회의소(이하 대한상의)가 전국 소매유통업체 300개를 대상으로 진행한 2026년 유통산업 전망조사 결과에 따르면 내년 국내 소매유통시장 성장률은 0.6%에 머물 전망이다. 이는 최근 5년간 가장 낮은 수치이다.

업계 관계자들은 소비심리 위축(67.9%)과 고물가(46.5%), 시장경쟁 심화(34.0%), 가계부채 부담(25.8%) 등 여파로 내년 국내 소매유통시장이 위축될 것으로 진단했다.

업태별로 살펴보면 오프라인 채널이 부진한 성장률을 기록할 전망이다. 대형마트(-0.9%)와 슈퍼마켓(-0.9%)은 역성장을 기록할 것으로 예상된다. 편의점은 0.1%, 백화점은 0.7% 성장할 것으로 관측된다. 편의점의 낮은 성장률은 인건비 등 비용 상승 압박에 따른 것이다. 백화점은 탄탄한 명품 수요로 상대적으로 높은 성장률을 달성할 전망이다.

오프라인 채널과 달리 온라인 쇼핑은 2025년 대비 3.2% 성장할 것으로 예상된다. 이는 가성비와 실용성을 중시한 합리적 소비트렌드 확산, 배송 서비스 강화 등에 힘입은 결과로 풀이된다.

박경도 서강대 교수(한국유통학회장)는 “국내 시장 성장이 정체되고 경쟁이 심화되는 상황에서 유통산업에서도 대기업과 중소기업 간의 협업을 통한 해외 시장 개척이 매우 중요하다”고 분석했다. 이어 “특히 우리나라가 경쟁력을 갖춘 K-뷰티, K-푸드 등 K-콘텐츠 연계 상품을 중심으로 글로벌 사우스 시장 개척 등 신성장 동력을 확보해야 한다”고 제언했다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “코리안그랜드페스티벌과 같은 소비 진작책, 글로벌 스탠더드에 맞는 규제개선, 지역 거점(5극 3특)을 중심으로 첨단산업 육성 등 산업 인프라 구축을 통해 위축된 소비심리를 회복하고 성장잠재력을 확충해나가는 것이 중요하다”고 말했다.

한편, 유통업계 관계자들은 2025년 유통업계 7대 뉴스 중에서 ‘민생회복 소비쿠폰(44.7%) 지급’을 1위로 꼽았다. 경기 침체 속에서 내수 진작을 위해 추진된 민생회복 소비쿠폰은 전통시장, 중소형 슈퍼 등 근린형 채널을 중심으로 매출 증대 효과가 나타났다.

내수부진 지속은 43%의 응답률로 2위에 올랐다. 경제성장 둔화 등과 함께 소비심리 위축 요인으로 작용, 유통 산업 성장에 부정적 영향을 미쳤다. 3위는이커머스 성장세 둔화(38.3%)가 꼽혔다.