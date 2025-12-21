EU, ‘2035년 내연차 퇴출’ 철회…“中 완성차업체 유럽 수출 촉진” EU 관세 때려도 中전기차 점유율 오히려 증가 전기차 전환 멈춘 美…포드도 전략 전면 수정 “美·유럽차, 中 전기차 따라잡지 못할 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 유럽연합(EU) 집행위원회가 2035년까지 내연기관차 퇴출을 철회하고, 미국 ‘빅3’ 완성차 업체인 포드가 전기차 사업 축소를 공식화하면서 중국이 글로벌 전기차 시장에서 영향력이 더 커질 수 있다는 분석이 나온다.

블룸버그통신은 지난 19일 자동차 업계 전문가들을 인용해 "EU가 미국처럼 전기화 전략에서 후퇴하는 동안 중국 전기차 업체들은 더 치고 나갈 것"이라고 전했다.

중국 글로벌타임스 역시 EU 집행위원회의 이번 발표는 전기차 분야에서 글로벌 경쟁이 치열해지는 가운데 유럽 완성차 업체들의 경쟁력이 약화되고 있다는 불안감이 반영된 것이라고 보도했다. 또 이 같은 정책 변화는 중국 완성차 업체들의 강점으로 알려진 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량의 유럽 수출을 촉진할 수 있다고 분석했다.

앞서 EU 집행위원회는 2035년 신차 탄소 배출 감축량을 당초 목표인 100%가 아닌 90%로 낮추도록 완화하는 법 개정안을 지난 16일 발표했다. 이는 2035년부터 전기차 판매만 허용하겠다는 원래 방침에서 후퇴한 것이다. 플러그인 하이브리드 차량부터 디젤차에 이르기까지 일부 내연 기관 차량의 판매도 가능해졌다.

로이터통신은 “EU 집행위원회가 테슬라와 중국 전기차 업체들과의 경쟁에서 어려움을 겪는 상황에서, 플러그인 하이브리드와 연료를 사용하는 레인지 익스텐더 차량 판매를 유지해 달라는 완성차 업계의 요구에 사실상 굴복한 것으로 보인다”고 전했다.

중국 자동차산업 애널리스트 펑스밍은 글로벌타임스에 유럽 전기차 브랜드의 경쟁력 약화 이유로 “순수 전기차의 핵심 기술을 유럽이 쥐고 있지 못하기 때문”이라고 짚었다.

그는 “관세 인상 요인을 감안하더라도 중국 전기차의 압도적인 비용 경쟁력으로 인해 유럽 시장에서 여전히 상당한 가격 여력이 있다”며 “이는 원자재 비용, 생산 방식, 노동비용에서 구조적인 격차가 존재하기 때문”이라고 말했다.

독일에 본사를 둔 슈미트 오토모티브 리서치의 자료에 따르면, 올해 10월까지 중국 자동차 제조업체들의 서유럽 전기차 시장 점유율은 10.7%를 차지했는데, 이는 지난해보다 1%포인트 증가한 수치다. EU가 지난 10월 중국산 전기차에 대해 추가 관세를 부과했음에도 유럽에서의 점유율은 오히려 높아지고 있는 것이다.

펑은 “중국 완성차 업체들이 기술 노선과 산업 사슬, 전반에서 충분한 기술 축적과 산업적 지원을 갖추고 있다는 점에서 당분간 상당한 우위를 유지할 것으로 예상된다”고 전망했다.

전기차 전환 멈춘 美…트럼프 취임 직후 전기차 보조금 정책 폐기

전체 자동차 판매량 가운데 전기차가 10%도 되지 않는 미국의 경우 전기차 전환이 사실상 올스톱됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 올해 취임 직후 조 바이든 행정부의 전기차 의무화 정책과 보조금 지급 정책을 폐기하는 행정명령에 서명했다. 또 2030년까지 신차 50% 전기차 목표를 철회, 캘리포니아주의 2035년 전기차 전환 계획도 저지하는 결의안에 서명하는 등 내연기관차 산업 보호 및 시장 개입 최소화를 목표로 전기차 확산 정책을 되돌리고 있다.

고가 전기차 사업을 추진하던 포드는 트럼프 행정부의 전기차 정책 변화에 따른 전기차 수요 둔화 등을 이유로 하이브리드 및 플러그인 차량 중심으로 사업 구조를 재편했다.

포드는 전기차 사업 재조정에 따른 약 195억달러 규모 손실을 4분기 실적에 반영할 계획이라고 밝혔다. 이는 대형 전기차 및 전기트럭 생산 계획을 취소하고 사업 우선순위를 조정한 데 따른 것이다. 포드는 순수 전기차 투자를 축소하는 대신 수익성이 높은 하이브리드 차량과 트럭·밴·SUV 생산을 확대하고, 저가형 전기차 및 기업용 에너지저장장치(ESS) 사업에 투자를 집중할 계획이다.

이에 대해 컨설팅 회사 인트라링크 그룹의 자동차 및 모빌리티 부문 책임자인 다니엘 콜라는 “앞으로 미국이나 유럽 자동차 업체들이 중국 전기차를 따라잡지 못할 것”이라고 전망했다.

그는 포드 같은 기존 자동차 제조업체들은 지역적 수요에 맞는 전기차를 제공해야 한다는 점을 너무 늦게 깨달은 것이 패착이었다고 지적했다. 콜라는 “주행거리 240마일(약 386km)짜리 전기트럭은 가솔린 트럭처럼 무거운 짐을 멀리 운반할 수 없다는 점을 너무 늦게 깨달았다”며 “따라서 플러그인 하이브리드나 장거리 주행 전기차처럼 중국 업체들과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 전략을 찾아야 한다”고 제언했다.