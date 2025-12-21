민중기 특검 “22일 출석 어렵다” 통보 수사 종료까지 일주일 남아 대면조사 무산 전망

[헤럴드경제=정주원 기자] 김건희 여사 수사 무마 의혹과 관련해 민중기 특별검사팀으로부터 출석을 요구받은 이창수 전 서울중앙지검장이 불출석 의사를 전달한 것으로 파악됐다.

21일 법조계에 따르면 이 전 지검장 측은 오는 22일로 예정됐던 피의자 조사에 출석하기 어렵다는 뜻을 특검팀에 전했다. 변호인 일정상 당일 출석이 곤란하다는 사유를 든 것으로 전해졌다. 이 전 지검장과 함께 소환 통보를 받은 검사 A씨 역시 불출석 사유서를 제출한 것으로 알려졌다.

특검팀의 수사 기간이 오는 28일 종료되는 점을 고려하면, 이 전 지검장에 대한 대면 조사는 사실상 무산됐다는 관측이 나온다. 남은 시간이 일주일 남짓에 불과해 추가 소환 일정을 잡기 어렵다는 이유에서다.

이 전 지검장은 검찰이 지난해 10월 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹과 디올백 수수 의혹을 불기소 처분하는 과정에서 직권을 남용했다는 혐의를 받는다. 특검팀은 이 과정에서 검찰의 봐 주기 수사가 있었는지를 집중적으로 들여다보고 있다.

이를 위해 특검팀은 지난 18일 이 전 지검장을 비롯해 박성재 전 법무부 장관, 김주현 전 대통령실 민정수석비서관, 심우정 전 검찰총장 등 당시 수사 또는 지휘계통에 있었던 관계자 8명을 대상으로 전방위 압수수색을 벌였다. 앞서 지난 2일에는 서울중앙지검과 대검찰청에 대한 압수수색도 진행했다.

특검팀은 중앙지검에서 김 여사 사건을 담당했던 검사들이 사용한 컴퓨터를 포렌식 하는 과정에서 일부 기기가 비정상적으로 ‘깨끗한 상태’였다는 점에도 주목하고 있다. 데이터가 의도적으로 삭제됐을 가능성을 염두에 두고 압수물 분석을 이어가고 있다.

수사의 핵심은 김 여사의 이른바 ‘셀프 수사무마 의혹’이다. 김 여사가 지난해 5월 당시 재임 중이던 박 전 장관에게 자신의 검찰 수사를 무마해 달라는 취지의 메시지를 보냈고 이후 법무부가 김 여사 사건 수사팀을 대거 교체한 정황이 포착되면서 의혹이 증폭됐다.

특검팀은 남은 기간 최대한 수사를 이어간다는 방침이지만 기간 내 사건을 종결하기는 현실적으로 쉽지 않은 상황이다. 이에 따라 향후 사건을 넘겨받게 될 경찰 국가수사본부가 수사를 이어갈 수 있도록 기초 작업에 무게를 둘 것이라는 관측이 나온다.