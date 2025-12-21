내년 재정지원 500억원으로 확대 운행 횟수 늘리고 서비스 질 개선 탈퇴 시 지원 중단 명문화해 갈등 봉합

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 재정지원 확대를 약속한 이후에도 이어졌던 마을버스 환승제 탈퇴 논란이 추가 합의를 통해 일단락됐다.

서울시는 지난 18일 서울시마을버스운송사업조합과 내년도 마을버스 서비스 개선에 관한 추가 합의를 체결했다고 21일 설명했다. 시는 이번 합의가 시민 불편을 초래할 수 있었던 환승제 탈퇴 논란을 마무리하고, 시민 교통 편익을 최우선 가치로 두고 서비스 개선에 공동 대응한다는 데 의미가 있다고 평가했다.

앞서 마을버스운송사업조합은 대중교통 환승 할인 보전 규모를 두고 시와 갈등을 빚은 끝에 요구가 받아들여지지 않을 경우 내년부터 환승제를 탈퇴하겠다고 예고했다. 이에 서울시는 지난 10월 2일 마을버스 재정지원 기준액을 상향하는 대신 운행 횟수와 배차 간격 등 서비스 질을 높이기로 하는 합의문을 체결했다.

그러나 이후 조합 측이 해당 합의문에 환승제 탈퇴 철회 문구가 명시되지 않았다는 점을 문제 삼으며 탈퇴 가능성을 다시 거론하자 논란이 재점화됐다. 서울시는 이후 30여 차례에 걸쳐 조합과 추가 협의를 이어왔다.

이번 추가 합의에 따라 내년 마을버스 전체 운행 횟수는 올해보다 약 5% 늘어나고, 운행이 부족했던 적자 업체 노선 154개는 12% 증편된다. 서울시는 마을버스 재정지원 예산을 올해 412억원에서 내년 500억원으로 확대 편성했다. 적자 업체 지원과 교통 기여도 등 서비스 평가 결과에 따른 인센티브 예산 지원, 기사 채용과 연계한 특별 지원도 함께 추진한다.

특히 합의문에는 조합이 환승제 탈퇴를 추진할 경우 올해 이뤄진 합의에 따라 시가 약속한 행정적·재정적 지원을 전면 중단한다는 내용이 명시됐다. 또한 ‘서울시 대중교통 기본 조례’에 따라 마을버스 요금 수준의 적정성을 2년마다 주기적으로 분석·조정한다는 조항도 포함됐다.

김용승 마을버스조합 이사장은 “쉽지 않은 과정이었지만 이번 합의는 조합사의 어려움과 시민 불편을 동시에 해결하기 위한 첫걸음”이라며 “안전하고 신뢰받는 마을버스 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

오세훈 서울시장은 “합의를 계기로 시민 여러분이 더욱 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 마을버스 운영체계를 확립하게 됐다”며 “시민분들께 마을버스가 달라졌다는 평가를 받을 수 있도록 서비스 개선을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.