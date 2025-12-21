[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 지역 첫 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’을 공식 출시한다고 21일 밝혔다.

안동시는 지역을 상징하는 하회탈의 따뜻한 미소에서 착안해 품질과 신뢰성을 핵심 가치로 설정하고 안동 농산물에 대한 긍정적인 이미지를 전달할 수 있도록 통합브랜드를 기획했다.

이를 통해 급변하는 농산물 유통 환경 속에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 전국적 인지도 확대 기반을 마련한다.

따라서 안동시는 우선 내년 생산되는 안동 농산물부터 통합브랜드를 적용한 통일된 디자인의 포장재를 순차적으로 도입할 예정이다.

사과·참마·고구마·애호박·포도 등 18개 품목에 활용할 수 있는 포장재 개발은 이미 완료했다.

또 온라인 및 오프라인 대규모 광고 캠페인과 대형마트 특별 판매전 등을 통해 새 브랜드를 알리고 안동시 고향사랑기부제와 연계해 기획 답례품도 선보일 예정이다.

안동시 관계자는 “그동안 청정 환경과 스마트 농업을 기반으로 지역 농산물의 품질 경쟁력을 높여 왔다”며 “통합브랜드 출시를 계기로 안동 농산물의 새로운 패러다임을 제시하겠다”고 말했다.