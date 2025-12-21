1월 제조업 업황 전망 PSI 104 반도체·화학 중심 개선 기대감 내수는 위축, 업종별 온도차 뚜렷

[헤럴드경제=정주원 기자] 인공지능(AI) 확산에 따른 반도체 호조와 석유화학 업계의 사업재편 기대감에 힘입어 내년 초 국내 제조업 업황이 전반적으로 개선될 것이라는 전망이 나왔다.

산업연구원은 지난 8일부터 12일까지 업종별 전문가 121명을 대상으로 전문가 서베이 지수(PSI)를 조사한 결과 내년 1월 제조업 업황 전망 PSI가 104로 집계됐다고 21일 밝혔다. PSI는 100을 기준으로 이를 웃돌면 전월 대비 업황 개선 전망이 우세하다는 의미다.

내년 1월 전망치는 7개월 연속 기준치를 상회했지만, 반도체 기대감이 정점을 찍었던 전월과 비교하면 6p 하락했다. 세부 항목별로는 수출(102)과 생산수준(105)이 개선될 것으로 예상됐고, 투자(115)와 채산성(102) 역시 상승세를 보였다. 반면 내수(96)는 위축될 것으로 전망됐다.

업종별로는 반도체가 137로 가장 높았으나 전월 대비로는 21p 하락했다. 화학은 127로 전달보다 34pp 급등했다. 이는 정부 압박 속에 석유화학 업계가 나프타분해시설(NCC) 감축 등 자발적 사업재편에 속도를 내는 데 따른 수익성 개선 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

바이오·헬스(114), 기계(106) 등도 기준치를 웃돌며 비교적 밝은 전망을 보였다. 반면 ▷디스플레이(85) ▷철강(83) ▷섬유(85) ▷조선(93) 등은 기준선을 밑돌며 부진이 예상됐다.

한편 12월 제조업 업황 현황 PSI는 102로 전월(111)보다 9p 하락해 내림세로 전환했다. 다만 ▷내수(104) ▷수출(102) ▷생산(102) ▷투자(107) ▷채산성(102)은 모두 기준치를 웃돌았다.