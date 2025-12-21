가전 최초 구글 최신 AI 탑재 레시피·쇼핑까지 잇는 ‘AI 푸드 매니저’ 선보여 와인 냉장고 확장, 스마트싱스 기반 관리 강화

[헤럴드경제=정주원 기자] 삼성전자가 가전 최초로 구글의 최신 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’를 탑재한 ‘비스포크 AI 냉장고’ 신모델을 CES 2026를 앞두고 공개한다.

삼성전자는 다음 달 6일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에 앞서 ‘더 퍼스트룩’ 행사에서 해당 제품을 선보일 예정이라고 21일 밝혔다.

신제품은 냉장고 내부 카메라로 식재료를 인식하는 ‘AI 비전’에 제미나이를 결합해 인식 성능을 대폭 끌어올렸다. 기존에는 신선식품 37종, 가공·포장 식품 50종으로 제한됐던 자동 인식 대상이 확대돼, 식재료 인식 정확도와 범위가 개선됐다.

아울러 식재료 인식부터 관리, 레시피 추천, 식재료 쇼핑까지 연결하는 ‘AI 푸드 매니저’를 통해 차별화된 식생활 경험을 제공한다.

삼성전자는 업그레이드된 AI 비전을 와인 냉장고로도 확장해 스마트싱스 기반 ‘AI 와인 매니저’를 새롭게 선보인다. 내부 카메라로 와인병을 인식해 이름·분류·품종·빈티지 등을 자동 기록하고, 보관 위치 변경 시 목록을 실시간 업데이트한다.

해당 기능은 내년 출시 예정인 ‘비스포크 AI 패밀리허브’, ‘비스포크 AI 하이브리드’, ‘인피니트 AI 와인 냉장고’에도 순차 적용될 예정이다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “구글과의 협업으로 진화한 AI 비전을 통해 삼성만의 차별화된 푸드 경험을 제공하겠다”고 말했다.