[헤럴드경제=김주리 기자] 5년간 배달일을 하며 112만위안(약 2억3500만원)을 저축한 중국의 배달 기사의 이야기가 전해졌다.

지난 18일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 상하이시에 사는 장쉐창(25)은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지난 5년간 배달 일을 하며 140만위안(약 3억원)을 벌어 2억여원 이상을 저축했다는 내용의 영상을 올렸다.

장쉐창은 2020년 대형 플랫폼 업체의 배달원으로 근무하기 위해 상하이로 건너왔다. 그는 고향인 중국 남동부 푸젠성 장저우에서 친구와 동업하던 식당을 폐업하면서 5만위안(약 1050만원)의 채무를 떠안은 상태였다.

장쉐창은 최근 5년 동안 배달 일을 하며 총 140만 위안을 벌었고, 빚 상환과 생활비를 제외한 112만 위안을 저축했다.

그는 평소 지출을 최소화하며 생필품 외에는 거의 돈을 쓰지 않았고, 하루 평균 13시간씩 주 7일 배달 업무에 매달렸다고 전했다. 식사와 수면 시간을 제외하면 대부분의 시간을 배달에 쏟았다는 설명이다.

그가 5년 만에 약 2억원을 모을 수 있었던 배경으로는 무엇보다 꾸준함과 근면함이 꼽힌다.

장쉐창의 근무 시간은 오전 10시 40분부터 다음 날 오전 1시까지로, 장시간 노동을 이어가면서도 체력 관리를 위해 하루 8시간 30분의 수면은 반드시 지킨다고 한다.

한 달 평균 처리 주문은 300건을 넘고, 주문 한 건당 소요 시간은 약 25분 수준이다. 지금까지 누적 배달 거리는 32만4000㎞에 달한다.

이 같은 근무 태도 덕분에 그는 동료들 사이에서 ‘주문왕’으로 불린다. 장쉐창이 근무 중인 상하이 민항구 배달센터의 소장 옌은 “그는 말이 많지 않고 오로지 음식 배달에만 전념한다”며 “걷는 모습을 본 적이 없다. 항상 뛰기만 한다”고 말했다.

이어 “우리 업계에서는 열심히 일할수록 더 많은 돈을 벌 수 있다”며 “장쉐창은 매우 열심히 일하면서 검소하기까지 한 보기 드문 사례”라고 평가했다.

장쉐창은 내년 상반기 상하이에 아침 식사 전문점 두 곳을 열기 위해 80만 위안(약 1억6700만원)을 투자할 계획이다.