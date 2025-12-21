베트남 국경 50m 인근서 합동작전 성과 112 신고로 단서 확보, 긴급 투입해 도주 차단 이달에만 한국인 2명 구출·사기범 92명 검거

[헤럴드경제=정주원 기자] 캄보디아와 베트남 국경지대 인근 범죄 단지에서 한국인 보이스피싱 조직원 26명이 검거되고, 감금돼 있던 한국인 1명이 구출됐다.

21일 경찰청에 따르면 한국·캄보디아 경찰 합동 ‘코리아 전담반’은 지난 18일 프놈펜에서 약 300㎞ 떨어진 몬돌끼리 지역 범죄 단지를 급습해 피싱 범죄를 벌이던 한국인 26명을 검거하고 20대 남성 1명을 구조했다.

해당 범죄 단지는 베트남 국경과 불과 50ｍ 떨어진 곳에 있었으며, 도주가 가능한 출입문 3개와 무장 경비원이 배치돼 있던 것으로 파악됐다. 경찰은 지난 2일 112 신고로 한국인 감금 피해 사실을 확인한 뒤 전담반 소속 한국 경찰관 4명을 현지에 급파해 감금 위치와 내부 구조를 추적했다.

국가정보원과의 정보 공유를 통해 진입로와 건물 구조를 확인한 뒤, 몬돌끼리 경찰청과 공조해 감시 인력을 배치한 뒤 작전 계획을 수립했다. 작전 일은 20일로 예정됐으나 18일 경비원 이동 등 도주 정황이 포착되자 현지 경찰관 40여 명이 긴급 투입돼 건물 외곽을 봉쇄하고 검거·구출에 성공했다.

구출된 한국인은 즉시 프놈펜으로 이송됐다. 이달 들어 코리아 전담반은 한국인 2명을 구출하고 스캠(사기) 혐의자 92명을 검거했으며, 향후 캄보디아 당국과 협력해 국내 송환을 추진할 방침이다.

이재영 경찰청 국제협력관은 “양국 경찰 간 축적된 국제 공조 체계를 바탕으로 온라인 스캠과 보이스피싱 범죄 척결에 속도를 내겠다”고 밝혔다