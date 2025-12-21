동맹·규범 흔든 트럼프 외교, 中엔 전략적 기회 中 “딥시크 등 기술자신감 수출”…과잉땐 갈등 증폭, 전쟁 이어질수도 더 큰 문제는 트럼프의 ‘거래식 외교’…언제든 바뀔수 있는 인식, 중국에 더 큰 공간 줘

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘미국을 다시 위대하게(MAGA)’ 외교가 동맹과 글로벌 규범을 흔들면서 국제 질서에 균열이 생기고 있다. 이 틈을 중국이 기회로 삼아 자신감을 키우며 영향력 확대에 나서고 있다는 분석이 잇따른다. 미국이 전략적 경쟁을 축소·거래화하는 사이, 중국은 인프라·기술 등을 앞세워 ‘미국의 후퇴’를 부각시키고 있다는 것이다.

다만 전문가들은 중국의 부상이 갖는 구조적 한계가 있다고 짚었으며, 더 큰 위험은 미국 스스로가 자신감을 잃는 데 있다고 경고한다.

트럼프 재집권 1년, 동맹 흔들리고 규범은 약화돼

트럼프 집권2기 1년은 국제사회에 ‘혼란의 연속’이었다는 평가가 지배적이다. 트럼프 대통령은 취임 직후부터 전통적인 미국 외교·안보 구조를 재편하겠다는 의지를 숨기지 않았다. 국가안보를 명분으로 전 세계에 고율 관세를 부과하고, 동맹국에는 방위비 증액을 압박했으며, 북대서양조약기구(NATO·나토)를 공개적으로 폄하했다. 러시아와의 관계 개선 시도, 유럽 지도자들에 대한 거친 발언 역시 기존 질서를 흔들었다.

전문가들은 트럼프 외교의 핵심을 ‘거래적 접근’으로 본다. 민주주의 가치나 규범보다는 단기적인 경제·안보 이익을 앞세우는 방식이다. 문제는 이 과정에서 미국이 오랜 기간 쌓아온 동맹 신뢰와 소프트파워가 빠르게 소진되고 있다는 점이다.

보수 성향 싱크탱크 아메리칸엔터프라이즈연구소(AEI)의 잭 쿠퍼 선임연구원은 “동맹국들이 국방비를 더 쓰는 것은 긍정적이지만, 그 대가로 미국이 신뢰할 만한 파트너인지에 대한 의문이 커지고 있다”며 “이는 미국을 점점 고립되게 만들 수 있다”고 지적했다.

이 같은 기조는 최근 공개된 트럼프 행정부의 국가안보전략(NSS)에서 더욱 분명해졌다. 이 문서는 중국을 군사·기술·이념 전반에서 맞서는 ‘종합적 위협’이 아니라, ‘준동급국(near peer)’이자 주로 경제적 경쟁자로 묘사했다. 중국의 군사·기술 역량은 상대적으로 축소됐고, 관계는 상업적 이해관계 중심으로 재구성됐다.

이는 트럼프 1기 행정부를 포함한 이전 미국 정부들의 대중 인식과도 다른 접근이다. 중국 문제를 가치·체제 경쟁의 영역에서 끌어내려 거래의 대상으로 낮췄다는 평가가 나온다. 중국 분석가들은 이를 미국의 전략적 후퇴 신호로 해석하고 있다.

중국 시진핑 외교사상 연구센터는 관영 논평에서 “미국이 중국을 ‘준동급국’으로 규정한 것은 미국 정책 결정권자들 내부의 깊은 불안을 반영한 것”이라며 “과거 대중 전략이 실패했음을 인정한 것”이라고 주장했다.

이때다 싶은 中 “우리는 전진하고 미국은 후퇴한다”

중국은 미국의 이런 변화를 놓치지 않고 있다. 중국 정부는 언론을 이용해 인프라와 기술 성과를 전면에 내세우며 ‘중국은 전진, 미국은 후퇴’라는 서사를 강화하고 있다.

지난해 9월 구이저우성에서 세계 최고 높이의 대교가 개통되자, 중국 국영 정치 프로그램은 다리 정상에서 방송을 촬영하며 “중국식 현대화의 상징”이라고 치켜세웠다. 서구 인플루언서와 미국 보수 논객들까지 “왜 미국은 이런 걸 더 이상 만들지 못하느냐”고 자문하는 장면은 중국 관영 매체를 통해 대대적으로 확산됐다.

중국 학자 장웨이웨이는 “트럼프의 백악관 복귀 이후 서구에서 미국의 실패와 중국의 성공을 비교하는 목소리가 늘었다”며 이를 중국 부상의 증거로 포장했다. 중국은 인프라·제조업·AI를 통해 ‘능력 있는 국가’ 이미지를 적극 수출하고 있다.

중국 내부 분위기도 달라졌다. 2023~2024년 부동산 붕괴와 청년 실업 급증으로 흔들렸던 중국 사회는 2025년 들어 기술을 중심으로 자신감을 회복하는 모습이다. 중국 AI 기업 딥시크의 성과 발표 이후 기술 낙관론이 확산됐고, 홍콩 항셍지수는 올해 들어 미국 S&P(스탠다드앤드푸어스)500을 웃도는 상승률을 기록했다.

중국 테크 업계 관계자들은 “경제 전반은 둔하지만, 기술 분야에서는 4년 만에 가장 낙관적인 분위기”라고 말한다. 베이징은 이러한 분위기를 대외 메시지로 연결시키며 ‘중국은 여전히 성장한다’는 이미지를 강화하고 있다.

中 구조적 취약성은 여전·美 패배주의도 문제

다만 전문가들은 중국의 자신감이 구조적 취약성을 가리고 있다고 지적한다. 성장 둔화, 부동산 부실, 인구 감소라는 문제는 여전히 진행형이다. 오하이오주립대의 황하이펑 교수는 “중국의 과잉 자신감과 잘못된 낙관론은 갈등을 증폭시키고 전쟁으로까지 이어질 수 있다”고 경고했다.

그는 중국의 ‘전랑(戰狼) 외교’가 호주·유럽연합 등 주요 파트너를 소외시킨 사례와, 러시아가 우크라이나 침공 전 위험을 과소평가한 점을 언급하며 지정학적 오만의 위험을 지적했다.

일부 전문가들은 더 큰 위험을 중국이 아닌 미국 내부에서 찾는다. 중국의 부상보다 심각한 것은 미국이 스스로의 가치와 역량에 대한 신뢰를 잃고 있다는 점이다.

중국 정치를 오랫동안 연구해온 자젠잉 자는 “미국의 가장 큰 적은 자기 자신”이라며 “싸우지 않고 상대를 이기는 것이 중국 병법의 핵심인데, 미국이 스스로를 약화시키고 있다”고 말했다.

트럼프 외교는 동맹국들에게 ‘미국은 언제든 입장을 바꿀 수 있다’는 신호를 주고 있다. 그 결과 중국은 더 차분하고 합리적인 대안처럼 보일 수 있는 공간을 확보하고 있다.