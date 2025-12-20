피살 찰리 커크가 이끌던 ‘터닝포인트 USA’ 주최 벤 셔피로, 터커 칼슨 등 우파 논객 ‘저격’

[헤럴드경제=정호원 기자] 미국의 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 우파 연대의 최대 연례행사에서 연사들 간의 격렬한 언쟁과 비판이 오가며 ‘내부 분열’이 드러났다.

18일(현지시간) AP통신에 따르면, 애리조나주 피닉스에서 열린 ‘아메리카페스트 2025’ 회의에서 우파 논객 벤 셔피로는 터커 칼슨 등 다른 보수 성향 인사들을 강도 높은 표현으로 비판했다.

셔피로는 칼슨이 팟캐스트에서 반유대주의 성향을 가진 극우 인플루언서 닉 푸엔테스를 인터뷰한 것에 대해 “도덕적 정신장애에 해당한다”고 주장했다. 푸엔테스는 백인우월주의와 반유대주의, 기독교 우파 정체성 등을 내세운 인물이다. 셔피로는 “암살된 찰리 커크가 푸엔테스의 본질을 간파하고 그를 지지하는 것이 도덕적으로 잘못된 일임을 알았지만, 칼슨은 바로 그런 일을 한 것”이라고 강하게 비판했다.

이에 대해 칼슨은 셔피로의 비판을 “의견 차이를 가진 사람들을 배척하고 비난하려는 시도”라고 반박하며, “그저 지켜보며 웃었다”고 말했다. 또한 칼슨은 자신이 반유대주의자가 아님을 강조하며, 백인 남성에 대한 편견이 반유대주의보다 더 널리 퍼져 있으며, 그로 인한 부정적인 영향이 더 크다고 주장했다.

칼슨은 트럼프 지지 진영 내부에 ‘내전’이 일어난다는 주장에 대해 “전혀 사실이 아니다”라며 “JD 밴스 부통령이 공화당 차기 지도자가 되지 못하도록 하려는 사람들이 그런 이야기를 부추기고 있다”고 말했다.

일각에서는 이번 ‘내부 분열’ 공방이 마가 우파 내부의 심각한 분열이 표출된 것이 아니냐는 지적이 나오고 있다.

‘아메리카퍼스트’ 행사를 주최한 ‘터닝 포인트 USA’(TPUSA)의 에리카 커크 최고경영자(CEO)는 “남편 찰리 커크의 피살 이래 우파 운동 내 분열이 극심해지고 있다”고 말했다. TPUSA는 찰리 커크가 공동창립자로 참여했고 CEO를 맡고 있던 조직으로, 올해 9월 커크가 유타밸리대 강연 도중 암살된 후 그의 아내 에리카가 후임 CEO가 됐다.

AP통신은 “나흘간 열리는 회의의 첫날 저녁에 극심한 갈등이 표출된 것은 ‘미국 우선주의’와 ‘마가 운동’에 깊은 분열 나타난 것”이라며 “마가 운동이 특정한 이념 프로젝트에 충실하다기보다는 트럼프의 강렬한 개성에 힘입은 바가 크기 때문”이라고 지적했다. 이어 AP통신은 “공화당 내에서 더 많은 분열이 일어날 것이라는 조짐”이라고 분석했다.