[헤럴드경제=김주리 기자] 영화인들의 이른바 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴를 일컫는 신조어) 인증이 이어지고 있다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 최종 책임자인 김범석 쿠팡Inc 의장이 국회 청문회에 불출석하는 등 미온적 대응을 계속하자, 소비자들의 ‘쿠팡 탈퇴’를 독려하고 나선 것으로 해석된다.

배우 김의성은 지난 18일 자신의 페이스북을 통해 “새벽 배송 없어도 살 만하다”고 밝혔다. 이어 쿠팡을 겨냥해 “(내가) 탈퇴한 모 업체는 정신 좀 차리는 게 보이면 다시 가입하려 한다”고 덧붙였다.

배우 문성근도 이튿날인 19일 페이스북에 “쿠팡 안 쓰기 쉽네”라고 적으며 ‘쿠팡 손절’을 인증했다. 그러면서 “당장 새벽 배송(이 필요하다고)? 하루이틀 미리 주문하지, 뭐. 성질나는데 그것도 못 하냐?”고 반문했다.

이들은 쿠팡 대신 이용할 수 있는 인터넷 쇼핑몰을 추천하기도 했다. 김의성은 “요즘 저는 네이버쇼핑을 쓴다”며 “몇 가지 불편한 점들은 있지만 쓸 만하다”고 전했다. 문성근은 “GS SHOP과 N+스토어(네이버 쇼핑)를 나란히 깔아 놓고 우선 검색한다”며 “(검색이 잘 안될 땐) 쿠팡에서 (상품명을) 찾아 GS, N에 상세히 입력하니 찾아진다”고 설명했다.

쿠팡 개인정보 유출 사태가 터진 지 20여 일이 흐른 현시점에 ‘탈팡 인증’에 불이 붙은 건 최근 쿠팡의 무성의한 대처와 관련돼 있는 것으로 풀이된다.

앞서 쿠팡은 지난달 29일 ‘고객 3370만 명의 개인정보가 유출됐다’는 사실을 공개했다. 이에 국회는 이달 17일 청문회를 열고 쿠팡 창업자인 김 의장의 출석을 요구했지만, 그는 “글로벌 비즈니스 일정” 등을 핑계로 불출석했다. 청문회에 대신 나온 해럴드 로저스 쿠팡 한국 법인 임시 대표는 ‘한국어를 할 줄 모른다’며 동문서답을 반복하는 행태만 보였다.