커피 최대 생산국 브라질, 기후 위기에 고율 관세 겹쳐 올해 커피 원두 가격 사상 최고치...커피메뉴 가격 2년새 20% 상승 트럼프, 생활물가 치솟자 커피·바나나등 관세 제외…그래도 부담 여전 집에서 만들어 마시고, 편의점·저가숍 찾고...커피도 가성비가 화두

[헤럴드경제=도현정 기자] “커피나 한 잔 할까.”

아직 머리가 덜 깬 듯한 아침이나 나른한 오후, 기분전환을 위해 툭 내던지던 이 말도 이제 사치가 됐다. 올해 커피 원두 가격이 역대 최고 수준으로 올라가면서 커피값도 부담이 됐다. 점심값, 배달비를 아끼던 소비자들이 이제는 커피도 ‘짠테크’를 해야 하는 시대. 집과 편의점, 저가 커피숍이 대안으로 떠오르고 있다.

올해 커피 가격은 역대 최고 수준으로 치솟았다. 아라비카 원두 최대 산지인 브라질의 기상악화로 가뜩이나 작황이 안좋은 와중에 관세 폭탄까지 겹쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 브라질 농산물에 기본 10%와 추가 40%까지, 총 50%의 고율관세를 매겼다. 지난달 생활물가(affordability) 논란이 거세지자 커피와 바나나, 소고기 등의 식품에 관세를 제외하는 행정명령을 내렸지만, 커피는 가격 부담이 여전하다. 블룸버그 통신은 뉴욕 선물 시장에서 브라질산 아라비카 원두는 파운드 당 3.54달러로, 지난 20년간 평균치의 두 배가 넘는 가격이라 전했다. 식음료 매장 결제 시스템 제공 업체 토스트(Toast)에 따르면 미국 내 일반 커피 메뉴의 중간 가격은 2023년 초 이후 약 20% 상승했다.

소비자들은 커피 짠테크에 돌입했다. 매장 대신 집에서 만들어 마시는게 가장 큰 변화다. 씨티그룹이 지난 10월 전 세계 소비자 1900명을 상대로 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 37%가 가격상승으로 인해 집에서 커피를 만들어 마신다고 답했다. 데이터 집계 업체 닐슨IQ에 따르면 영국에서는 올해 블랙프라이데이 세일 기간에 가정용 커피 머신 판매량이 지난해보다 43%나 급증했다. 커피 머신을 구매하느라 초기비용이 들더라도, 이후 집에서 커피를 만들어 마시면서 커피숍에서 쓸 돈을 줄이겠다는 것이다.

특히 Z세대(1995년부터 2012년 사이에 태어난 이들)들은 소셜미디어(SNS)를 통해 집에서 커피전문점 분위기를 내는 다양한 커피 제조법을 공유하고 있다. 블룸버그는 소셜미디어 회사의 자료를 인용해 ‘#HomemadeCoffee’나 ‘#CoffeeMaker’ 해시태그가 포함된 게시물 수가 지난 1년 동안 두 배로 증가했다고 전했다.

집에서 커피를 만들 시간적 여유가 없는 이들은 스타벅스 등 전통적인 커피 전문점 대신 저렴한 드라이브 스루 커피숍이나 편의점을 찾았다. 유동인구 추정업체 플레이서.에이아이(Placer.ai)는 저렴한 드라이브 스루 커피숍과 편의점 커피 고객 수가 지난해에 비해 두자릿수 성장을 기록했다고 설명했다. 저가형 드라이브 스루 커피전문점인 ‘7브루 드라이브 스루 커피(7 Brew Drive-Thru Coffee)’는 매장을 지속적으로 늘리고 있다. 반면 전통적인 커피전문점은 고객 수가 줄었다. 스타벅스는 기존 매장의 매출이 6분기 연속 감소세였다.

커피를 즐기는데 가성비가 중요한 요인이 되다 보니, 원두 중에서도 가격이 저렴한 자체브랜드(PB) 상품이 성장하고 있다. 유통업체에 자체 브랜드 커피를 공급하는 웨스트록 커피의 윌 포드 최고운영책임자(COO)는 블룸버그에 “올 여름 이미 주문이 생산 능력을 초과해, 새로운 생산 라인을 구축하고 있다”고 전했다.