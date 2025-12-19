[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대(총장 이길여) 행정학과와 성남시의회가 관학 협력 기반의 정책제안 성과를 공유했다. 가천대는 19일 글로벌센터 국제홀에서 ‘성남시의회 X 가천대: 성남시 정책제안 최종발표회’를 개최했다.

이번 행사는 가천대 행정학과 3학년 전공 필수 교과목 ‘P-실무프로젝트’(담당교수 최낙혁)의 최종 성과를 공유하는 자리로 마련됐다. 수강생 55명은 지난 4주간 성남시의회 의원 14명과 협력형 리빙랩(Living Lab)을 구성해 지역 현안을 발굴하고 해결 방안을 도출했다. 행사에는 성남시의회 의원과 가천대 행정학과 교수 및 관계자들이 참석해 학생들의 발표를 경청하고 협력 성과를 함께 점검했다.

프로젝트는 시의원 14명과 대학생 14개 팀을 1대1로 매칭하는 전담 멘토링 방식으로 운영됐다. 학생들은 예산과 조례 등 행정 여건을 고려해 정책을 설계했으며, 현장 답사와 의회 멘토링을 통해 정책의 실현 가능성을 높였다.

이날 발표회에서는 환경·복지·교통·지역경제 등 다양한 분야의 정책 제안 14건이 발표됐고, 정책 완성도와 실현 가능성 등을 종합 평가해 우수 제안에 대한 시상도 진행됐다. 최우수상은 성남시 중원구의 지역 특성을 반영한 외국인 상생 통합 모델 ‘BFS’ 정책을 제안한 P;SIC(피식팀)이 수상했다. 해당 팀은 가천대 행정학과 3학년 김아영·백재이·성예든·최화선 학생으로 구성됐으며, 윤혜선 성남시의회 의원의 멘토링을 받아 정책을 구체화했다.

우수상은 총 4개 팀이 선정됐다. 탄탄대로 팀은 ‘성남시 탄천 리버로드(River-Road) 프로젝트’를 제안해 지역 하천 활용 방안을 제시했으며, 리본(ReBorn) 팀은 ‘성남에 남다: 3N 재정착 지원 정책’을 통해 청년 정주 여건 개선 방안을 제안했다. 청바지(청년, 바로, 지원) 팀은 대학 재학 청년의 생활비 부담 완화를 위한 공동구매·지역 상생 정책을, 커피애프터(Coffee After) 팀은 커피박(커피 찌꺼기) 재자원화 활성화 방안을 제시해 각각 우수상에 선정됐다.

가천대와 성남시의회는 수상팀을 포함한 모든 정책 제안을 정책 자료집으로 정리해 관련 부서와 공유하고, 주민참여예산 제안 및 정책 공모 연계 등 실질적인 정책 활용 방안을 지속적으로 모색할 계획이다.

프로젝트를 총괄한 가천대 행정학과 최낙혁 교수는 “학생들이 지역 현장에서 정책이 형성되는 과정을 직접 경험하며 행정 실무 역량을 키우는 계기가 됐다”고 말했다.

가천대 P-실무프로젝트는 ‘P-학기제’의 대표적인 운영 유형으로, 학생들이 전공 수업과 연계해 사회·산업·지역 현안을 주제로 프로젝트를 수행하는 경험 중심 교육 프로그램이다.

가천대는 이번 프로젝트를 통해 이론과 실무를 연계한 교육 성과를 확인했으며, 실천형 인재 양성을 위한 현장 중심 교육을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.