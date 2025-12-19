종로구청
종로구청

서울 종로구 <행정4급 승진내정자>▲자치행정과 최상종 ▲홍보과 서희숙

<행정5급 승진내정자>▲총무팀장 김동미(행정지원과) ▲동행정팀장 정지훈(자치행정과) ▲ 기획팀장 이수정(기획예산과) ▲ 평생교육팀장 박진애(평생교육과) ▲ 가로시설정비팀장 장은숙(가로정비과)


seouldream01@heraldcorp.com