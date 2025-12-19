금융위 대통령 업무보고 “은행 CEO 선발 절차 관련 투서 쏟아져” 이찬진 금감원장 “이사회 독립성 미흡” 지배구조 개선 TF, 1월 법안 제출 계획 현장 거론 금융기관 관련 검사 계획 언급

[헤럴드경제=김은희·박성준 기자] 이재명 대통령이 19일 금융권 최고경영자(CEO) 선임 절차와 관련해 “부패한 이너서클(핵심층)이 생겨서 자기들 멋대로 소수가 돌아가면서 계속 지배권을 행사하는데 이것도 그냥 방치할 일은 아니지 않냐”고 지적했다.

이 대통령은 이날 정부서울청사에서 열린 금융위원회 업무보고에서 “소위 관치금융의 문제 때문에 지금 정부에서는 개입, 직접 관여하지 말라고 해서 안 하는데 이게 또 한편으로 가만 놔두니까 (이런 일이 발생한다)”라며 이같이 밝혔다.

그는 “요새 은행 CEO 선발 절차에 문제가 있다는 투서가 엄청나게 쏟아져 들어온다”며 “상당히 타당성 있는 측면이 있다”고 말했다. 이어 “예컨대 똑같은 집단이 계속 해 먹더라”라며 “물론 그 집단이 도덕적이고 유능하고 금융집단이고 금융그룹 자체를 잘 운영하면 누가 뭐라 하겠냐마는 그렇지 못한 모양이다. 대책이 있느냐”고 이찬진 금융감독원장에게 물었다.

이에 이 원장은 “근본적으로 이사회의 독립성이 크게 미흡해서 벌어진 부분으로 이해한다”라며 “‘참호’라고 표현했는데 특히 금융지주 같은 경우 문제가 된다”고 설명했다.

그는 “큰 지주사를 중심으로 금융권이 재편되기 때문에 지배구조를 (제대로) 정립하느냐가 중요하다”면서 “대체로 회장과 관계있는 사람으로 이사회가 구성되는 구조적인 문제를 개선해야 하는 과제가 있다”고 강조했다. 이어 “지배구조 개선 태스크포스(TF)를 출범시켜 금융위원회와 함께 협의해 입법 개선 과제를 내년 1월까지 도출해 법안을 제출하려고 계획 중”이라고 덧붙였다.

이 대통령이 “제도를 고치는 것도 중요한데 현재 가진 권한을 행사해 비정상 작동을 막아야 하지 않느냐”고 추가로 지적하자 이 원장은 “현장에서 거론되는 금융지주에 관해서는 개별 산하 금융기관에 대한 검사 착수를 준비 중”이라며 “1월 중 별도로 구체적 내용을 보고할 예정”이라고 했다.