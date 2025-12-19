[헤럴드경제=이원율 기자]19일 영영 눈을 감은 연극배우 윤석화는 연기와 함께 제작, 연출 등 여러 활동을 하며 무대에 애정을 보였다.

윤석화는 1975년 민중극단 연극 ‘꿀맛’으로 무대에 데뷔했다.

그런 그는 1892년 실험극장에서 초연된 연극 ‘신의 아그네스’를 통해 본격적으로 이름을 알리기 시작했다.

윤석화는 당시 미국 뉴욕에서 공부를 하고 있었다. 그녀는 이 작품에서 주인공 아그네스 역을 맡고, 번역도 함께 담당했다.

이 작품은 연일 매진 사례를 기록했다. 당시 국내 연극계 최장기 공연 기록도 세웠다. 단일 공연으로 관객 6만5000명을 동원하는 등 당시 불황이던 연극계의 기도 살렸다.

윤석화는 이 작품으로 1983년 제1회 여성동아대상을 받았다. 20대 후반 나이로 단숨에 스타 반열에 올라섰다.

윤석화는 1992년 산울림극장에서 초연한 1인극 ‘딸에게 보내는 편지’ 등 수많은 연극에 출연했다.

뮤지컬 ‘명성황후’에서는 제1대 명성황후 역을 맡았다. ‘사의 찬미’, ‘아가씨와 건달들’, ‘마스터 클래스’ 등 작품에서도 인상적인 모습을 보였다.

1987년 신성일과 함께 출연한 ‘레테의 연가’와 2011년 ‘봄눈’ 등 영화에도 출연해 관객과 눈을 맞췄다.

윤석화는 자기 이름 ‘석화(石花)’을 딴 돌꽃컴퍼니를 세웠다. 만화영화 ‘홍길동’ 등을 제작했다. 1999년에는 공연예술계 월간지 ‘객석’을 인수해 2013년까지 발행인으로 있었다.

2002~2019년에는 설치극장 정미소를 운영했다.

윤석화는 연극으로 데뷔하기 전 CM송 가수로도 깊은 인상을 남겼다.

가령 ‘하늘에서 별을 따다, 하늘에서 달을 따다 두 손에 담아 드려요’의 오란씨 광고 송, ‘12시에 만나요 부라보콘’으로 시작하는 부라보콘 광고 송 등이 모두 윤석화의 목소리를 타고 시청자의 뇌리에 박혔다.

직접 커피 CF에 출연한 적도 있었다. 거기에서는 “저도 알고 보면 부드러운 여자예요”라는 유행어를 만들었다.

윤석화는 예술계 활동과 함께 입양 문화 활성화를 위해서도 적극적으로 나섰다.

2003년과 2007년 각각 아들과 딸을 입양한 윤석화는 국내 입양 인식을 공개적으로 바꾸는 데 기여한 공로로 2005년 대통령 표창을 받았다.

윤석화는 2022년 10월 악성 뇌종양 수술을 받고 투병하면서도 무대를 향한 열정은 그대로 이어갔다.

2023년 월간지 ‘우먼센스’ 9월호에 따르면 윤석화는 “하루를 살아도 나답게 사는 게 중요하다”고 했다.

연극계에 따르면 윤석화는 이날 오전 9시54분 서울 신촌세브란스병원에서 유족과 측근이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다.

투병 사실을 공개한 후 2023년 LG아트센터 서울에서 열린 연극 ‘토카타’에 5분가량 우정 출연한 일이 마지막 무대가 됐다.

윤석화는 백상예술대상 여자연기상을 네 차례 받았다. 서울연극제, 이해랑 연극상 등도 받았다. 2009년 연극·무용부문에서는 대한민국문화예술상도 수상했다.

빈소는 신촌세브란스병원 장례식장에 마련될 예정이다.

유족으로는 남편 김석기 전 중앙종합금융 대표와 아들, 딸이 있다.