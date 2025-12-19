정수기 9년 연속, 침대 5년 연속 1위 올해 NCSI, KCSI, KS-SQI, KNPS까지 소비자 조사 1위

[헤럴드경제=홍석희 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이(대표 서장원)가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2025 고객이 가장 추천하는 기업(KNPS)’ 조사에서 정수기, 침대 등 부문 1위에 선정됐다고 19일 밝혔다.

‘고객이 가장 추천하는 기업(KNPS, Korean Net Promoter Score)’은 국내 산업별 상품 및 서비스를 경험한 고객이 이를 다른 사람에게 추천할 의향을 지수화해 평가하는 제도다. 조사는 서울과 수도권 및 6대 광역시에 거주하는 1만 천여 명의 소비자를 대상으로 1:1 면접 방식을 통해 진행됐다.

코웨이는 이번 조사에서 ▲정수기 부문 9년 연속 ▲침대 부문 5년 연속 1위를 차지했다. 특히 이번 KNPS 1위 선정을 포함해 올해 국가고객만족도(NCSI), 한국산업의 고객만족도(KCSI), 한국서비스품질지수(KS-SQI) 등 2025년 주요 소비자 조사에서 모두 1위를 석권하며 고객에게 가장 신뢰받는 기업으로서의 위상을 입증했다.

KNPS 정수기 부문 조사는 국내 주요 정수기 기업 5곳을 대상으로 이뤄졌다. 이번 조사에서 소비자들은 물맛과 품질, 체계적인 유지 관리 용이성에 높은 만족도를 보이며 코웨이를 가장 추천하는 기업으로 선정했다. 아이콘 프로 등 혁신 제품의 필터 기술력과 케어서비스 전문성이 9년 연속 1위라는 고객 신뢰로 이어진 것으로 분석된다.

침대 부문은 조사 대상 기업에 포함된 첫 해부터 현재까지 끊임없이 1위를 기록하고 있다. 올해 소비자들은 스프링 내구성과 매트리스 편안함, 소재에 높은 점수를 부여했다. 실제로 코웨이는 슬립 및 힐링케어 브랜드 ‘비렉스(BEREX)’를 통해 스마트 매트리스 등 차별화된 제품 혁신을 선보이며 시장을 선도하고 있다.

코웨이 관계자는 “고객이 직접 제품을 사용하고 높은 만족감을 바탕으로 추천해주신 결과라는 점에서 의미가 남다르다”며 “앞으로도 고객의 삶을 건강하고 편리하게 만드는 혁신 제품과 차별화된 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.