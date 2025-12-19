자주파 영입에 “정부 협상력 지렛대”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 한미·남북 관계와 대북 정책에 관한 당 ‘한반도평화전략위원회’(가칭)도 오는 22일께 인적 구성을 공개하기로 했다. 대북 관계 설정을 놓고 이른바 자주파와 동맹파가 주도권 다툼을 벌이는 가운데 민주당은 자주파 인사로 분류되는 정세현 전 통일부 장관, 문정인 연세대 명예교수를 위원회에 영입하는 안을 검토하고 있다.

박 수석대변인은 19일 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “당에 구성될 회의체는 구성 중이고, 다음 주 월요일(22일)께 최고위에 구성을 보고하고 공개할 수 있을 것”이라고 말했다. 정 전 장관과 문 교수 영입 여부를 묻는 질문에 박 수석대변인은 “참여가 예상되는 인사 보도에 대해선 정확히 알 수는 없으나, 기왕 거론되는 것을 사실이 아니라고 부인할 수 없다”며 “확정된 것은 아니다”고 답했다.

앞서 정청래 대표는 지난 17일 강원 춘천시에서 현장최고위원회를 열고 “가칭 한반도평화전략위원회를 조속한 시일에 설치해서 이재명 정부가 남북 관계 그리고 한미 관계를 풀어나가는 데 있어서 지렛대 역할을 할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다”고 밝힌 바 있다.

자주파와 동맹파의 대북 주도권 다툼을 놓고 정 대표가 자주파에 힘을 싣는다는 해석이 나온다. 정 대표는 “사사건건 미국의 결재를 맡아 허락된 것만 실행해 옮기는 상황으로 빠져든다면 오히려 남북관계를 남북관계를 푸는 실마리를 꽁꽁 묶는 그러한 악조건으로 빠져들 수 있다. 정동영 통일부의 정책적 선택과 결정이 옳은 방향이라고 생각한다”(17일 최고위 회의)고 말하기도 했다.

박 수석대변인은 이에 대해 “통일부를 예로 든 것이지 그에 대한 편을 드는 건 아니다”라면서도 “정부의 협상력에 지렛대가 돼 주기 위해서는 당이 꼭 정부와 동일한 목소리를 낼 필요는 없다. 때로는 정부와 다른 목소리를 내줌으로써 정부 협상에 지렛대가 될 수 있고 그만큼 정부 협상력 높아질 수 있다”고 덧붙였다.