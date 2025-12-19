상임위원장 황명선…박범계·이정문·박정현·이광희 공동위원장 “5극3특 출발점…통합 광역단체장 선출 책임 있게 추진”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 대통령실에서 대전·충남 통합 추진에 보조를 맞춰 당 차원에서 ‘대전충남통합 및 충청지역 발전특별위원회’(충청발전특위)를 구성하기로 했다. 내년 1월께 대전·충남을 통합하는 특별법을 발의하고 늦어도 3월 중순까지 국회에서 처리하겠다는 계획이다.

박수현 민주당 수석대변인은 19일 국회에서 열린 당 최고위원회의 후 기자들과 만나 충청발전특위에 관해 “대전·충남 행정 통합을 통해 국가균형성장이라는 이재명 대통령의 국정철학이 확고하게 실천되는 것을 당에서 든든히 뒷받침하겠다는 확실한 의지의 표현이자 출발”이라고 설명했다.

충청발전특위 상임위원장은 최고위원인 황명선 의원이, 공동위원장은 박범계·이정문·박정현·이광희 의원이 맡기로 했다. 특위 위원으로는 정용래 대전 유성구청장, 김동건 충북 청양군수 등이 의결됐다.

황 의원은 이날 최고위원회의에서 “전날 대전·충남 의원들은 이 대통령과의 협의를 통해 대전·충남 통합을 공식적으로 착수하기로 했다”며 “대전·충남통합은 산업·과학·행정·교통이 결합된 초광역 경제권을 만들고, 국가균형성장 전략인 ‘5극 3특’의 실질적 출발점이 될 것”이라고 말했다.

이어 황 의원은 “집권 여당으로서 실행 가능한 통합안, 재정 자치 권한의 최대 특례 확보, 내년 6월 지방선거 통합 광역단체장 선출을 목표로 책임 있게 추진하겠다”며 “내년 6월 지방선거에서 충남대전특별시장을 선출할 수 있도록 신속하게 대전·충남 통합을 추진하고 대한민국 균형 발전의 진짜 성장을 만들어 내겠다”고 설명했다.

문진석·박범계·박정현·이정문·이재관·장철민·조승래 등 대전·충남 지역구 의원들도 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “수도권 과밀화와 지방소멸 문제를 근본적으로 해결하고 국가 균형 성장의 새로운 모델을 만들어가기 위한 대전·충남 통합을 위한 절차를 시작하기로 결정했다”며 “정부와 긴밀히 협력해 실행 가능한 통합안을 책임있게 마련하기로 했다”고 했다.

대전시당위원장인 박 의원은 기자회견 후 기자들과 만나 “법안을 성안하고 숙의 과정을 거치면 아마 1월 말 정도면 1차가 끝날 것”이라며 “2월 중에 (국회) 행정안전위원회로 회부해 공청회를 하고 이르면 3월 초, 좀 늦어지면 3월 중순 정도에 (법안이) 통과되면 지선 일정과는 부딪힘 없이 추진될 것”이라고 말했다.