‘HD현대 세이프티 포럼’ 개최 ‘안전이 브랜드’ 회사 비전도 공표

정기선(사진) HD현대 회장이 19일 “안전은 사회적 약속이나 규범의 차원이 아닌 기업의 생존을 결정짓는 필수조건”이라고 강조했다.

정 회장은 이날 경기도 성남시 HD현대 글로벌 R&D센터에서 열린 ‘HD현대 세이프티 포럼’에서 “안전 문화를 만들고 안전한 사업장을 구축하기 위해 지속적인 관심과 실천이 전제돼야 한다”며 이같이 말했다.

이번 포럼은 지난 10년간 HD현대의 안전 사례들을 되짚어 보고 향후 HD현대 안전 비전과 실행 계획을 공개하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 정 회장을 비롯해 각 사 경영진 및 안전최고담당자(CSO)들이 참여했다. 또 김영훈 고용노동부 장관, 김태선 국회의원(울산 동구)을 비롯해 학계 전문가 등 약 60명이 참석했다.

정 회장은 “안전은 단시간에 구축될 수 없을 뿐만 아니라 한 사람의 힘으로 이뤄질 수 없다”며 “(안전을 위해) 저희 경영진과 중간 관리자, 조직 구성원 모두가 한마음 한뜻으로 바라볼 것”이라고 강조했다.

그러면서 “오늘 포럼에서 (안전 관련) 치열한 토론과 논의가 이어지길 기대한다”며 “이를 통해 구체적인 실행 방안들이 일상 속에 자연스럽게 스며들기를 바란다”고 덧붙였다.

HD현대는 안전 최우선 경영을 추진하고 있다. 지난 9월에는 2030년까지 5년간 총 4조5000억원 규모의 안전 예산 투입 계획을 발표했다. 이번 포럼 역시 안전 경영 실천 차원에서 이뤄졌다.

HD현대는 이날 포럼에서 새로운 안전 비전인 ‘모두가 안전한 작업장, 안전이 브랜드가 되는 회사’를 공표했다. 이어 시스템, 문화, 기술 등 3가지 핵심 전략 축을 기반으로 한 중점 추진 방안도 공개했다. 구체적으로는 위험 관리 체계를 구축하고, 조직 안전 문화 수준을 향상시키고, 빅데이터 및 인공지능(AI)을 활용해 안전 문제를 예측하고 실시간 대응한다는 계획이다.

HD현대 안전최고담당자인 이준엽 전무는 HD현대의 안전 경영 현황 소개와 향후 추진 계획을 공유했다. 윤완철 KAIST 산업 및 시스템공학과 명예교수는 ‘선순환하는 시스템 안전’이라는 주제로 기조연설을 발표했다. 문광수 중앙대 심리학과 교수는 ‘조직 심리 기반 안전문화 구축’, 부산대 산업공학과 김기훈 교수는 ‘제조 안전을 위한 AI 에이전트’에 대한 발표를 통해 안전한 사업장을 위한 방향을 제시할 예정이다. 한영대 기자