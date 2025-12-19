부산발 중·장거리 국제선 노선 신설 세관·출입국·검역 인력 충원 성공

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 19일 기준으로 올해 김해국제공항 국제선 이용객이 1000만명을 돌파했다고 밝혔다.

이는 1976년 김해국제공항 개항 이후 국제선 여객 수 기준으로 역대 최대 기록이자 2018년 기록한 종전 최고치 987만명을 넘어선 수치다. 또 지방공항으로는 처음으로 국제선 연간 이용객 1000만명을 달성했다.

국제선 운항 편수도 역대 최대 수준으로 늘었다. 현재 김해공항 국제선은 주당 42개 도시 1546편이 운항 중으로 2018년 말 41개 도시 1306편과 비교해 약 18% 증가했다. 이는 코로나19 팬데믹 이전 수준을 완전히 회복한 것이다.

부산시는 이번 성과가 시와 한국공항공사 김해공항, 지역 관계기관이 ‘원팀(One-Team)’으로 협력한 결과라고 설명했다. 시는 국제관문공항으로서 김해공항의 위상 강화를 목표로 중·장거리 국제선 직항 노선 신설과 함께 국제선 확장터미널의 원활한 운영을 위한 제도 개선에 힘써 왔다.

민선 8기 들어 부산시는 부산발 중·장거리 국제선 노선을 잇달아 개설했다. 지난해 10월 30일에는 부산발 최초이자 지자체 최초 장거리 직항 노선인 부산-발리 노선을 통해 연간 6만7000여명의 여객을 수송하고 있다.

올해는 지방공항 최초로 중앙아시아 중·장거리 직항 노선인 부산-타슈켄트, 부산-알마티 등 2개 노선을 신설해 1만여명의 중앙아시아행 여객을 수송하는 등 인천공항을 이용하는 시민의 불편을 해소하고 있다.

시는 또 김해공항 국제선 확장터미널의 주요 과제로 꼽혀온 신설 입국장의 세관·출입국·검역(CIQ) 인력 증원 확보를 위해 행정력을 집중해 왔다. 올해에만 행정안전부에 다섯 차례 건의하고 지역 국회의원실을 10여 차례 방문한 끝에 2026년 증원 인력 21명(관세청 14명·법무부 7명)을 확보하는 성과를 거뒀다.

한편 국제선 여객 1000만명 돌파를 기념하는 행사가 이날 오전 10시 김해국제공항 국제선 확장터미널 1층 일반 대합실에서 한국공항공사 주관으로 열렸다.

허남식 시 신공항추진본부장은 “지방공항 최초로 국제선 여객 1천만명 달성은 부산이 세계인이 찾아오는 매력도가 큰 도시라는 방증이자 가덕도신공항 항공 수요 창출의 중요한 기반이다”며 “증가하는 항공 수요를 대비하고 글로벌 허브도시 완성을 위해 가덕도신공항의 조기 개항에도 주력할 계획이다”고 밝혔다.