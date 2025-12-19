장학금지원·도서 지원 등 교육기부 활동 인정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 지난 18일 부산시교육청에서 열린 ‘2025년 제18회 교육메세나탑 시상식’에서 최고 훈격인 교육메세나탑을 수상했다고 19일 밝혔다.

‘교육메세나탑 시상식’은 부산시교육청과 부산시, 부산상공회의소 등이 공동 주관하는 지역 대표 교육기부 시상식으로 매년 교육 발전에 기여한 개인과 기관을 선정해 시상하고 있다.

부산은행은 장학금지원, 도서 지원 사업, 금융교육 프로그램 운영 등 지속적인 교육기부 활동을 통해 지역 교육 발전에 기여한 공로를 인정받아 2008년부터 현재까지 총 18회 연속 교육메세나탑을 수상하며 역대 최다 수상 기록을 이어가고 있다.

특히 부산은행은 청소년과 학생들의 성장 단계에 맞춘 맞춤형 교육 지원과 금융 이해력 향상을 위한 교육 프로그램을 꾸준히 운영하며 지역 사회와 함께 성장하는 교육기부 모델을 실천해 왔다.

손대진 부산은행 부산영업그룹장은 “이번 교육메세나탑 수상은 지역 사회와 함께 성장해 온 부산은행의 교육기부 활동이 꾸준히 이어져 온 결과”라며 “앞으로도 미래세대의 성장을 지원하고 교육을 통한 기회 확대에 기여할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 부산은행은 임직원의 자발적 참여를 기반으로 한 재능기부봉사대를 운영하며 ▷금융교육 ▷디지털IT 교육 ▷문화예술 체험 등 다양한 계층을 대상으로 한 맞춤형 교육 프로그램을 지속적으로 전개하고 있다.