기후부·한국수자원, 19일 ‘수열 확산 비전 선포식’

[헤럴드경제=배문숙 기자] 국내 최대 규모의 수열에너지 공급 시스템이 서울 강남 한국무역센터에 도입된다.

기후에너지환경부와 한국수자원공사는 19일 서울 강남구 무역센터에서 ‘무역센터 수열에너지 도입 기념 수열 확산 비전 선포식’을 개최했다고 밝혔다.

행사에는 김성환 기후부 장관을 비롯해 수자원공사 사장, 한국무역협회장, 현대건설 대표이사, LG전자 부사장, WTC서울 대표이사, 코엑스 대표이사 등이 참석했다.

이번에 도입되는 수열에너지 시스템은 단일 건물 기준으로 국내 최대 규모인 7000냉동톤(RT)급으로 무역센터 일대 트레이드타워와 코엑스, 아셈타워에 냉방 에너지를 공급한다. 이는 에어컨 약 7000대를 가동하는 것과 같은 효과이며, 약 1만4763가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량이다.

수열에너지는 여름에는 대기 온도보다 낮고 겨울에는 높은 물의 온도 특성을 활용해 건물을 냉·난방하는 재생에너지다. 기존 상수도관을 열원으로 활용해 별도의 송전선로 설치가 필요 없고, 냉각탑이나 실외기 없이도 에너지를 공급할 수 있어 도심 건축물에 적용하기에 적합하다. 냉동톤(RT)은 0도의 물 1톤을 24시간 동안 0도의 얼음으로 만드는 데 필요한 에너지량으로, 1냉동톤은 약 3.5킬로와트(㎾)다.

수열에너지는 이미 상용화 성과가 확인됐다. 2014년 롯데월드타워가 3000냉동톤 규모의 수열에너지를 도입해 에너지 절감과 냉각탑 생략에 따른 건물 안정성 효과를 거둔 바 있다.

기후부와 수자원공사는 이번 무역센터 도입을 계기로 서울 강남구 삼성동 현대지비시(GBC), 영동대로 지티엑스 복합환승센터, 세종시 국회의사당 등에도 수열에너지 도입을 추진한다. 하천에서 정수장으로 물을 끌어오는 관로를 활용한 수열에너지 고속도로도 조성한다.

또한 하남 교산지구에 실외기 없는 아파트를 건설하고, 소양강·대청·충주 등 대형 다목적댐을 활용한 수열 에너지 클러스터 구축해 2030년까지 1기가와트(GW)의 수열에너지를 공급할 계획이다.

김성환 장관은 “수열에너지는 탄소중립 실현을 위해 기존 도심 건축물에 즉시 적용 가능한 해결 방안”이라며 “이번 무역센터 도입을 재생에너지 중심으로 에너지 체계를 대전환하는 출발점으로 삼아 수열에너지가 확대되도록 지원하겠다”고 강조했다.