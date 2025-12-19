외환건전성 대책에 “안전벨트 망가뜨리는 것”

[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 19일 김용범 대통령실 정책실장이 전날 주요 대기업을 불러 고환율 대책을 논의한 데 대해 “기업이 해외에서 벌어들인 달러를 국내에 더 들여오는 방안을 논의했다는데, 기업에 알토란 같은 달러 자산을 내놓으라니 정부가 무슨 조폭이냐”고 말했다.

송 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 “기업이 정상적으로 정당하게 누려야 할 환차익을 포기하고 보유 달러를 시장에 내놓으라고 협박한 것이나 다름없다”며 이같이 주장했다.

그러면서 “시장경제 원리를 짓밟고 국가가 민간 재산을 강탈하려는 시도를 즉각 중단하라”고 요구했다.

그는 “국회에서조차 국민의 대표인 국회의원을 상대로 고함도 내지르는 김 실장이 직접 나서서 강권하니 기업 입장에선 아마도 저승사자로 보였을 수 있다”며 “군사독재 시절의 고압적·독선적 행태를 즉각 중단하라”고 했다.

송 원내대표는 전날 정부가 발표한 외환건전성 대책에 대해서도 “감독조치 완화, 외환대출 영역 확대 등을 통해 당장의 달러 공급을 늘리겠다는 것이지만, 결국은 외환시장의 안전벨트를 완전히 망가뜨리는 발상”이라고 언급했다.

이어 “글로벌 금융환경이 급변할 경우 외환시장의 또 다른 리스크로 역풍을 맞을 수 있다”고 경고했다.