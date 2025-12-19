-이달의 PD상·방송·미디어 산업 유공 표창까지 겹경사

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’이 ‘2025년 방송콘텐츠 대상’에서 비드라마 시리즈 최우수상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

지난 17일 열린 ‘2025년 방송콘텐츠 대상’은 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)이 주최한 시상식으로 창의적이고 경쟁력 있는 우수 프로그램과 참여자를 선정하는 시상식이다.

MBC ‘신인감독 김연경’은 신인감독으로 돌아온 ‘배구계의 전설’이자 ‘배구황제’ 김연경의 구단 창설 프로젝트로, 스포츠와 리얼리티를 결합한 차별화된 기획과 진정성 있는 서사, 그리고 김연경 감독의 새로운 도전을 밀도 있게 담아내며 높은 평가를 받았다.

단순한 승패를 넘어 언더독으로 이루어진 ‘필승 원더독스’라는 팀의 성장 과정과 선수들의 인간적인 서사를 입체적으로 담아내며 시청자들의 깊은 공감과 몰입을 이끌어냈다는 점에서 의미를 더했다.

한편, MBC ‘신인감독 김연경’의 메인 연출을 맡은 권락희 PD는 본 프로그램으로 ‘제308회 이달의 PD상(TV예능부문)’을 수상했으며, 임경식 프로듀서 또한 ‘2025년 방송콘텐츠 대상’에서 방송·미디어 산업 유공 표창을 수상하는 겹경사를 맞았다.