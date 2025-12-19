18일 콘래드 서울서 시상식 개최

[헤럴드경제=강승연 기자] 이커머스 전문기업 커넥트웨이브가 운영하는 가격비교 서비스 ‘다나와’는 ‘2025 하반기 다나와 히트브랜드’ 시상식을 성황리에 개최했다고 19일 밝혔다.

다나와 히트브랜드는 판매 데이터를 바탕으로 매출, 소비자 선호도, 전문 카테고리 매니저(CM)의 심사 등을 종합해 가장 우수한 평가를 받은 브랜드를 선정하는 행사다.

지난 18일 오전 서울 여의도 콘래드 서울 파크볼룸에서 열린 이번 행사는 하우성 사업대표의 환영사, 2026년 광고사업 전략 발표, 시상식, 오찬 및 네트워킹 순으로 진행됐다.

시상식에서는 PC, 가전, 모바일 등 총 46개 부문에서 33개사가 수상의 영예를 안았다.

PC 핵심 부품인 CPU 부문에서 인텔과 AMD가 나란히 선정됐으며, 메인보드 및 그래픽카드 부문에서는 MSI, 기가바이트, ASRock(대원CTS) 등이 수상했다. 완제 PC 및 디스플레이 분야에서는 LG전자(노트북), MSI(게이밍노트북), 포유컴퓨터(데스크톱), 알파스캔(사무용 모니터) 등이 이름을 올렸다.

EFM은 공유기, 랜카드, NAS(네트워크스토리지) 등 네트워크 및 장비 관련 6개 부문을 석권했고, 루메나는 가습기, 온풍기, 블렌더 등 생활·계절가전 3개 부문에서 히트브랜드로 선정됐다. 이 밖에도 삼성전자, 로지텍, 캐논, 인바디 등 각 카테고리를 대표하는 브랜드들이 수상 리스트에 포함됐다.

다나와 관계자는 “2025 하반기 히트브랜드는 단순한 시상을 넘어, 한 해 동안 시장 트렌드를 주도한 브랜드들의 노고를 치하하고 미래 비전을 공유하는 자리”라며 “앞으로도 객관적이고 공정한 데이터를 기반으로 소비자와 판매자 모두가 신뢰할 수 있는 지표를 제공하겠다”고 전했다.