박완수 도지사, 현장 간담회서 규제·행정 개선 요구 점검

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 양산 어곡일반산업단지 입주기업들이 환경 규제와 복잡한 행정 절차를 주요 경영 부담으로 지적하며 제도 개선을 요구했다.

경남도는 17일 박완수 도지사가 양산 어곡산단을 찾아 입주기업 대표들과 간담회를 열고, 현장에서 체감하는 경기 상황과 기업 애로를 점검했다고 밝혔다. 간담회에는 산단 내 20여 개 기업 대표들이 참석했다.

이날 기업들은 “고무제품 제조 공정이 많은 산단 특성을 고려해 폐수 배출 기준을 개선해 달라”고 요청했다. 폭염이 지속되는 하절기에는 공정상 폐수 온도가 일시적으로 높아질 수밖에 없는 만큼, 모든 폐수가 공공폐수처리시설을 거쳐 처리되는 점을 감안해 하절기에 한해 기준을 유연하게 적용해 달라는 것이다.

경남도는 공공폐수처리시설을 이용하는 산업단지의 경우 단지별 특성을 반영한 처리 기준 설정에 따라 낙동강유역환경청과 협의를 통해 기준 조정 여부를 검토하겠다고 밝혔다.

공장 증설과 관련한 인허가 절차 개선 요구도 제기됐다. 기업들은 “여러 기관에 동일한 서류를 반복 제출해야 해 행정 처리에 시간이 지체된다”며 원스톱 행정 지원 체계 마련을 요구했다. 이에 대해 도는 인허가와 기반시설 문제를 도와 시가 함께 점검하고 관계 기관 협의를 강화하겠다고 밝혔다.

이밖에 외국인 근로자 관리 문제, 기업 이탈 방지 대책, 산업단지 입주 업종 기준 완화, 중소기업 육성자금 지원 기준 재검토 등 현장 중심의 건의가 이어졌다.

박완수 도지사는 “간담회에서 제기된 애로사항을 토대로 규제 개선과 행정 절차 간소화 방안을 검토하고, 도 차원에서 해결 가능한 사안부터 순차적으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다.