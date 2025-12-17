발행어음 사업 종투사 7개로 늘어 신한證 “모험자본 비중 35%로”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 하나증권과 신한투자증권이 금융당국의 인가를 받고 발행어음 시장에 진출한다.

금융위원회는 17일 오후 정례회의에서 하나증권과 신한투자증권에 대해 자기자본 4조원 이상의 종합금융투자사업자 지정 및 단기금융업 인가를 심의∙의결했다고 밝혔다.

이번 추가 지정으로 인해 단기금융업무(발행어음 사업) 영위가 가능한 종합금융투자사업자는 모두 7개사로 늘어났다. 새로 지정된 하나증권과 신한투자증권을 포함해 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 등이다.

금융위는 이들이 모험자본 공급 등 기업의 다양한 자금수요에 대응해 나갈 것으로 기대하고 있다.

하나증권 관계자는 “이번 발행어음 인가로 안정적인 자금조달 기반을 확보했다”며 “이를 바탕으로 모험자본 투자를 확대해 미래 혁신기업의 성장을 지원하고, 하나금융그룹의 ‘하나 모두 성장 프로젝트’에 기여하겠다”고 말했다.

신한투자증권은 새로이 인가받은 발행어음을 통해 안정적인 자금 조달 기반을 확보하고 이를 바탕으로 한 모험자본 투자를 통해 생산적 금융을 담당하는 자본시장의 중추적 역할을 수행해 나갈 계획이다.

특히 혁신 기업과 중소, 중견기업에 대한 장기 성장 자금 및 모험자본 투자를 확대하고 기업금융, 자본시장부문과의 유기적 연계를 통해 지속가능한 성장을 지원하는 역할을 수행해 나갈 방침이다. 이를 위해 신한투자증권은 첫해부터 발행어음으로 조달된 금액의 의무한도인 10%가 아닌 35%를 모험자본에 투자할 계획이다.

이선훈 신한투자증권 대표이사는 “이번 단기금융업 인가는 단순한 신사업 진출이 아닌 회사의 중장기적 전환점”이라며 “오랜 투자 경험을 바탕으로 진정성 있는 모험자본 공급을 통해 직원-고객-주주-사회로부터 신뢰받는 금융 회사로 자리매김하겠다”고 말했다.

현재 금융당국은 NH투자증권의 종합투자계좌(IMA) 사업자 지정, 삼성증권·메리츠증권의 발행어음 사업 인가 심사 절차를 진행 중이다.