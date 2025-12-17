부산시·국민의힘 부산시당·학계 등 참여

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 17일 국회의원회관 제2소회의실에서 ‘글로벌 해양허브도시 부산’ 국회 릴레이 세미나 2회차를 열고 ‘글로벌 해양허브도시 부산’ 조성을 위한 공간 및 인프라 혁신 전략에 대해 논의했다고 밝혔다.

지난달 국회에서 열렸던 1회차 세미나에서는 ‘글로벌 해양허브도시 부산’ 조성을 위한 실행계획을 국회에서 처음으로 제시하고, 국민의힘 부산시당과 부산시가 공동으로 9건의 대정부 건의과제를 발표했다.

이번에 열리는 2회차에서는 앞선 1회차에서 제시된 비전과 전략, 실행계획을 실현하기 위해 ‘필수적인 공간과 인프라 혁신 전략’을 주제로 정동만 국민의힘 부산시당 위원장, 부산 지역 국회의원, 성희엽 시 미래혁신부시장, 국토교통부 및 해양수산부 관계자, 학계 전문가, 일반 시민 등 총 80여명이 참석했다.

주제 발표 첫 번째 발제자로 나선 김경배 인하대 건축학부 교수는 ‘글로벌 워터프런트 도시의 변화와 혁신’을 주제로 발표했다. 다음으로 안정화 교통연구원 연구위원은 ‘혁신과 재창조를 위한 디딤돌: 철도망’을 주제로 발표를 이어갔다.

주제 발제 이후 성희엽 시 미래혁신부시장을 좌장으로 신예경 남서울대 건축공학과 교수, 국토부와 해부수, 시 관계자 등이 참석하는 종합토론이 진행됐다.

성희엽 부시장은 “공간과 인프라 혁신은 글로벌 해양허브도시로 도약하기 위한 기반이자 핵심 과제”라며 “지금이 인프라 재정비와 미래 산업 육성을 위한 과감한 투자가 필요한 시점인 만큼 중앙정부와 정치권, 민간 부문의 적극적인 지원과 협력을 당부드린다”고 말했다.

한편 오는 29일에는 3회차 릴레이 세미나가 열릴 예정으로 산업과 인재 혁신을 중심으로 신규 전략 발굴과 국가 정책 연계 방안 등에 대한 심도 있는 논의가 이뤄질 계획이다.