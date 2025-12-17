미술감독부터 택배기사까지 활용 사례 담아 유튜브 채널 통해 17일·23일 공개

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 자사 PBV(목적기반모빌리티) ‘더 기아 PV5’의 실질적인 비즈니스 활용 가치를 조명하는 다큐멘터리 ‘일상 모든 질문에 대한 단 하나의 답 더 기아 PV5’ 2부작을 공식 유튜브 채널을 통해 17일 공개했다.

이번 다큐멘터리는 다양한 업계 소상공인들의 실제 업무 현장을 취재해 그들이 직면한 고충을 살펴보고, PV5가 제공할 수 있는 해결 방안을 제시하는 설루션 중심의 특별 콘텐츠다.

첫 번째 에피소드 ‘룩 & 플레이’ 편은 PV5 패신저와 카고 모델의 감각적인 디자인과 공간 효율성을 중심으로 다목적 활용성을 다뤘다. 미술감독, 의류디자이너, 농장운영자 등이 출연해 각자의 업무 환경에서 필요한 기능들을 PV5가 어떻게 충족시킬 수 있는지 소개한다.

두 번째 에피소드 ‘워크 & 핏’ 편은 PV5의 주행거리와 경제성을 집중 조명한다. 장거리 운행이나 다량의 적재가 필요한 소상공인들의 실질적인 고민에 대해 PV5가 제공할 수 있는 설루션을 제시하며, 방충망 시공업자, 청소업체 운영자, 택배기사, 누수탐지업체 운영자 등이 출연한다.

각 편은 약 8분 분량으로 17일과 23일 기아 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

한편, 기아는 PV5 구매 고객을 위한 다양한 혜택을 제공하고 있다. 12월 출고 개인 및 개인사업자 고객에게는 40만원 상당의 ‘PV5 유틸리티 지원금’을 제공하며, 12월 계약 후 2026년 1분기 내 출고하는 PV5 포함 기아 EV 전차종 개인·개인사업자 고객에게는 10만원의 ‘EV 계약금 지원’ 혜택도 함께 제공한다.

기아 관계자는 “실제 소상공인들의 삶에 PV5가 어떻게 도움을 줄 수 있는지 선보이기 위해 다큐멘터리를 제작했다”며 “앞으로도 고객 니즈를 충족하고 궁금증을 해결할 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속 선보일 것”이라고 밝혔다.