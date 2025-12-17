이명희 총괄회장 단독주택 공시가 313.5억 2위 이해욱 DL그룹 회장 삼성동집 203억 표준지 1위 네이처리퍼블릭 부지 약 319억

[헤럴드경제=신혜원 기자] 내년도 표준 단독주택 공시가격 1위는 서울 용산구 한남동 소재 이명희 신세계그룹 총괄회장 자택인 것으로 나타났다. 11년째 1위 자리를 지키고 있다.

국토교통부가 17일 공개한 2026년 표준지·표준주택 공시가격(안) 전국 상위 10위 표준단독주택 현황에 따르면 한남동 이태원로55라길에 위치한 이 총괄회장의 내년도 공시가격은 313억5000만원으로, 올해(297억2000만원) 대비 5.5% 올랐다.

이태원로55라길 일대는 이 총괄회장 자택을 비롯해 정유경 ㈜신세계 회장, 정용진 신세계그룹 회장의 단독주택이 있어 신세계가(家) 패밀리타운이 형성돼 있다. 이 총괄회장의 외손녀이자 정유경 회장의 딸인 그룹 올데이프로젝트 멤버 애니가 라이브방송을 통해 집 내부 모습을 공개해 화제가 되기도 했다.

공시가격 2위는 이해욱 DL그룹 회장의 강남구 삼성로120길 소재 단독주택으로 올해 192억1000만원 대비 5.7% 상승한 203억원이다.

3위는 삼성그룹 호암재단이 보유한 것으로 알려진 용산구 회나무로44길 단독주택이다. 올해 179억원에서 내년 190억원으로 올랐다.

4위는 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장 소유의 이태원동 단독주택으로, 174억1000만원에서 183억8000만원으로 상승했다.

경원세기 오너 일가가 보유했던 이태원동 단독주택은 올해 171억5000만원에서 내년 181억7000만원으로 공시가격이 올라 5위를 기록했고, 안정호 시몬스 대표의 강남구 삼성동 단독주택(158억3000만원→167억3000만원)이 6위였다.

박찬구 금호석유화학그룹 회장의 한남동 단독주택(156억6000만원→165억3000만원)이 7위로 뒤를 이었고, 한남동의 한 단독주택(144억4000만원→152억3000만원)이 8위, 박철완 전 금호석유화학 상무의 서초구 방배동 다가구주택(135억4000만원→142억9000만원)이 9위, 10위는 이동혁 전 고려해운 회장의 이태원동 단독주택(134억8000만원→142억4000만원)이었다.

표준주택 공시가격 상위 10개 주택 중 용산구 한남동·이태원동 소재가 7곳이었고, 삼성동 2곳, 방배동 1곳 등으로 나타났다. 올해와 비교하면 순위 변동은 없었다.

표준지의 경우 내년도 공시가격이 가장 비싼 곳은 서울 중구 충무로1가 네이처리퍼블릭 부지(169.3㎡)로, ㎡당 공시지가가 올해 1억8050만원에서 내년 1억8840만원으로 올랐다. 해당 부지는 23년째 표준지 공시가 1위를 기록하고 있다. 전체 면적으로 따진 토지가액은 318억9612만원에 달한다.

올해와 마찬가지로 표준지 공시가격 1~8위는 전부 명동 소재 땅이었고, 서울 강남구 역삼동 업무용 토지(747.7㎡)가 ㎡당 공시지가 1억3610만원으로 9위, 서초구 서초동 업무용 토지(662.2㎡)는 ㎡당 공시지가 1억3400만원으로 10위를 차지했다.

한편 올해 공시가격안은 정부가 지난달 13일 발표한 ‘2026년 부동산 가격 공시 추진방안’에 따라 올해와 동일한 시세반영률이 적용됐으며, 2025년 대비 공시가격이 표준지는 3.35%, 표준주택은 2.51% 올랐다.

지역별로 표준지는 서울이 4.89% 올라 가장 상승폭이 컸고, 경기(2.67%), 부산(1.92%), 대전(1.85%), 충북(1.81%), 세종(1.79%) 등이 뒤를 이었다. 표준단독주택 평균 공시가격 변동률 또한 서울이 4.50%로 가장 높았다.

이 같은 내용의 2026년 표준지 공시지가안과 표준주택 공시가격안은 오는 18일부터 ‘부동산 공시가격알리미’와 해당 표준지 및 표준주택이 소재한 시·군·구청 민원실에서 열람할 수 있다. 의견이 있는 경우에는 내년 1월 6일까지 의견서를 부동산공시가격알리미 사이트에서 온라인으로 제출하거나, 해당 표준지 담당 감정평가사(표준지) 또는 한국부동산원 각 지사(표준주택), 시·군·구 민원실(표준지･표준주택)에 서면으로 제출할 수 있다.

소유자 및 지자체의 의견청취 절차가 마무리된 2026년 표준지 공시지가안과 표준주택 공시가격안은 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 내년 1월 23일 관보에 공시할 예정이다.