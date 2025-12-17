신보·기보협약 보증 통해 중소·벤처기업 금융지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 신용보증기금·기술보증기금과 협약 보증 통해 4500억원 규모의 중소·벤처기업 대상 생산적 금융 공급을 확대한다.

신한은행은 17일 신보·기보와 ‘생산적 금융 공급 강화를 위한 업무협약’을 체결하고 총 4500억원 규모의 협약보증을 공급할 수 있도록 연계 지원할 방침이라고 밝혔다.

이번 협약은 신한금융그룹이 지난 11월 발표한 110조원 규모의 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’의 일환으로, 기술·수출·창업 등 성장 산업을 영위하는 기업의 자금 조달을 지원하고 금리와 보증료 등 금융 비용 부담을 낮추는 데 목적이 있다.

신한은행은 생산적 금융을 일관되게 공급하기 위해 내부 체계도 단계적으로 정비해 왔다. 정부의 생산적 금융 정책 기조에 맞춰 ‘초혁신경제 15대 프로젝트’와 국가핵심산업을 중심으로 자체 분류 체계를 마련했으며 향후 정책 방향에 따라 고도화할 방침이다.

현재 신한은행은 초혁신경제·국가핵심산업 관련 기업을 대상으로 최대 1%포인트의 신규 대출 금리 우대 프로그램을 운영 중이다. 기술력과 성장성을 갖춘 기업에 안정적인 투자 재원을 공급해 산업 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다는 구상이다.

신보 협약보증 지원 대상은 ▷신성장동력산업 영위 기업 ▷유망 창업기업 ▷수출·해외 진출 기업 ▷고용 창출 우수기업 ▷중소기업 기술마켓 등록기업 등이다. 신한은행은 업종과 성장 단계별 자금 수요를 고려한 맞춤형 보증 연계 대출을 통해 실물경제 기반의 생산적 금융 역할을 강화할 계획이다.

기보 협약보증은 ▷인공지능(AI) ▷반도체 ▷환경·스마트 농축수산 ▷방위산업 ▷에너지 산업 등을 영위하는 기업이 대상이다. 신한은행은 벤처 투자를 유치한 창업·혁신기업을 중심으로 운전자금 지원을 확대해 투자 이후 사업 확장 과정에서 발생하는 자금 공백을 완화하고 벤처·투자 시장 활성화에 기여할 방침이다.

신한은행 관계자는 “기술력과 성장성을 갖춘 중소·벤처기업이 자금 부담을 덜고 경쟁력을 높일 수 있도록 정책보증과 연계한 생산적 금융을 지속 확대하겠다”며 “실물경제에 실질적으로 기여하는 금융 지원을 통해 기업 성장과 산업 활력을 뒷받침하겠다”고 말했다.

한편 신한은행은 지난 3일 한국거래소와 코스닥 ‘라이징스타’ 선정 기업 지원을 위한 업무협약을 체결하고, 금리 우대와 경영 컨설팅을 제공하는 등 유망 상장사의 스케일업을 위한 금융·비금융 지원도 강화하고 있다.