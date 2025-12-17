‘AI 기반 F&B 플랫폼’ 구축…고객 경험 혁신 극대화

[헤럴드경제=박연수 기자] SPC그룹이 경영 전반의 AI 전환(AI Transformation)을 위해 네이버와 손을 잡는다.

SPC그룹의 IT·마케팅 솔루션 계열사 섹타나인은 지난 16일, 경기도 성남시 분당구 NAVER 1784에서 네이버클라우드와 ‘F&B 특화 AI 혁신을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 김유원 네이버클라우드 대표이사, 김대일 섹타나인 대표이사가 참석했다.

양사는 SPC그룹이 축적한 F&B 리테일 데이터에 네이버클라우드가 보유한 첨단 AI 기술을 결합해 ‘AI 기반 F&B 플랫폼’ 구축에 나선다. 고객 경험 혁신과 경영 효율성이 목표다.

먼저 멤버십 플랫폼 ‘해피포인트 앱’에 AI 기반 고객 맞춤형 서비스를 강화한다. 구매 이력과 각종 데이터를 분석해 최적의 맞춤형 혜택·메뉴 추천 기능을 제공할 계획이다. AI 챗봇과 고객참여형 R&D 시스템도 도입한다.

제조와 물류 단계에도 AI 기술을 적용한다. AI 기반 설비 고장 예측 기술을 통해 설비 중단과 불량률을 최소화하고, 최적의 생산 체계를 구축한다. 매장 운영에는 AI 분석을 활용한 재고 관리 시스템과 지능형 솔루션을 개발해 적용한다.

김대일 섹타나인 대표이사는 “AI는 업무의 효율을 높이는 수단을 넘어 산업의 구조와 경쟁 방식을 바꾸는 핵심 인프라가 될 것”이라며 “네이버클라우드와 협력해 내부 혁신은 물론, F&B 전반에 적용 가능한 AI 솔루션을 구축하겠다”고 말했다.