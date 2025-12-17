[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 (재)한국방문의해위원회(위원장 이부진, 이하 방문위)와 함께 17일(수) 부터 ’26년 2월 22일(일) 까지 ‘2026 코리아그랜드세일(Korea Grand Sale 2026)’을 개최한다.

‘코리아그랜드세일’은 방한 관광 비수기에 외국인의 방한 관광과 소비를 촉진하기 위해 항공, 숙박, 쇼핑, 식음, 체험, 편의 서비스 등 다양한 분야의 민간 참여를 바탕으로 2011년부터 개최해 온 한국의 대표 쇼핑관광축제다. 특히, 이번에는 개최 시기를 12월로 앞당겨 더욱 많은 외국인이 혜택을 누릴 수 있도록 준비했다.

이번 행사에서는 항공과 숙박, 쇼핑, 식음, 교통, 미용(뷰티), 편의 서비스 등 다양한 분야에서 역대 최대 규모인 1,750여 개 기업이 참여해 더욱 풍성한 혜택을 선사한다. 특히 행사 조기 개최로 기간을 확대(45일 → 68일)해 더욱 많은 외국인 관광객들이 축제를 즐길 수 있도록 준비했다.

한국행 항공권 프로모션에는 대한항공을 비롯한 국내 10개 항공사가 참여, 해외발 한국행 노선에 대해 최대 96% 할인 혜택을 제공한다.

호텔업계에서는 체험 결합형 숙박 상품을 선보인다. 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 아이스링크 무료 입장과 통합 궁궐 관람권을 제공하고, 코트야드 메리어트 서울 남대문은 ‘디스커버 케이(K)-뷰티 패키지’ 예약 시 올리브영 선불카드를 증정한다. 플리기와 코네스트, 아고다 등 온라인 여행사(OTA)와 연계해 호텔 객실 할인과 체험상품 할인권 제공 등 다양한 혜택도 마련했다.

전국 주요 백화점과 면세점, 아웃렛, 대형마트, 편의점 등 대형 유통사가 참여하는 쇼핑 혜택도 확대했다. 구매 금액별 사은품 제공과 금액 할인권, 멤버십 상향뿐만 아니라 무료 음료 이용권, 환영 선물 등 매장별 전용 혜택도 강화해 외국인 관광객의 만족도를 높일 계획이다.

외국인 관광객 선호 브랜드와의 협업도 확대해 가히, 씨제이(CJ)올리브영, 무신사 스탠다드, 삼진어묵, 케이타운포유 등과 함께 온·오프라인 쇼핑 기획전을 운영하고 최대 90% 할인 혜택과 체험프로그램 및 특별 기념품 제공 등 한국에서만 누릴 수 있는 쇼핑의 재미를 높였다. 외국인 관광객의 쇼핑 편의를 강화하기 위해 유니온페이, 와우패스 등 외국인 결제 응용프로그램(앱)과 연계해 주요 매장 내 최대 15% 상당의 즉시 할인 및 환급 혜택을 제공한다.

아울러, ‘케이-콘텐츠’를 활용해 음식(K-Gourmet), 즐길 거리(K-Exciting), 미용·패션(K-Stylish), 웰니스(K-Healing), 문화예술(K-Inspired) 등 5개 주제 체험프로그램을 운영한다.

‘케이-구르메(K-Gourmet)’ 체험프로그램은 치킨·어묵·비빔밥 등 ‘케이-푸드’를 직접 만들고 시식하는 활동을 통해 한국의 맛과 식문화를 다채롭고 깊이 경험하도록 구성했다. 특히 인천국제공항공사와 협업을 통해 인천공항 환승 외국인 관광객을 대상으로 관광프로그램(백화점 쇼핑, 한식 조리 강습 포함)을 제공하며 짧은 방문에도 강렬한 한국 여행의 경험을 선사한다.

‘케이-익사이팅(K-Exciting)’ 체험프로그램은 케이팝 안무 배우기, 음악방송 방청 및 방송사 견학, 스키 일일 강좌 등 ‘케이-콘텐츠’와 활동을 결합했다. 1월 5일에는 인기 케이팝 ‘소다팝’ 안무가인 ‘케이-타이거즈’와 함께 국립중앙박물관에서 ‘케이팝 안무 따라 하기(챌린지)’를 진행할 예정이다.

이 밖에도 한복 입어 보기와 액세서리 만들기, 맞춤형 색상 진단, ‘케이-뷰티’ 메이크업·헤어 스타일링 세미나 등 ‘나만의 케이-스타일’을 완성하는 ‘케이-스타일리시(K-Stylish)’ 체험프로그램과 전통 한방 체험, 나만의 향수 만들기, 뮤지컬 관람, ‘케이-콘텐츠’ 건축 명소 방문 등 ‘케이-콘텐츠’와 관광·소비를 연결한 ‘케이-힐링(K-Healing)’, ‘케이-인스파이어드(K-Inspired)’ 체험프로그램을 마련했다.

문체부와 방문위는 ‘코리아그랜드세일’을 계기로 더욱 많은 외국인 관광객이 한국의 구석구석에서 특별한 관광 경험을 누릴 수 있도록 방한 관광 여행사와 협업해 지역 특화 프로그램을 제공하고, 온라인 여행사와 연계해 지역 특별전도 선보인다.

서울에서 출발해 전북 전주와 강원 태백, 동해안으로 향하는 ‘케이-트레인’ 상품은 지역 축제, 미식, 체험 등을 즐기는 당일 여행(데이 투어) 또는 개별여행(FIT)으로 지역관광을 즐길 수 있도록 구성했다. 외국인 관광객이 지역관광 시 밀도 있게 한국 문화를 경험할 수 있도록 열차 안에서 ‘케이-푸드’ 시식과 ‘케이-콘텐츠’ 체험행사 등을 진행한다.

이와 함께 ‘2026 코리아그랜드세일’ 기간에 체험형 쇼핑 거점을 강화한다. 행사 정보 안내와 전용 쇼핑 할인권 제공 등을 통해 한국 관광의 전초기지 역할을 하는 ‘웰컴센터’를 명동 눈스퀘어 1층 실내 공간에 마련해 행사 기간에 쉼 없이 운영한다. 웰컴센터에서는 다양한 쇼핑관광 혜택뿐만 아니라 사진 촬영과 행운권 추첨 등 즐길 거리도 제공한다. 명동 지역 상권 활성화를 위한 구매 영수증 행사도 함께 진행한다.

‘웰컴센터’ 외에도 외국인이 많이 찾는 주요 관광거점에서는 이동형 안내·체험시설인 ‘플레이 트럭(Play Truck)’을 운영한다. ‘플레이 트럭’은 12월 19일, 서울 잠실을 시작으로 1월 31일(토)까지 서울과 대전, 부산, 전주 등 전국을 돌며 참여 기업과 함께 지역 상권 활성화 행사와 체험프로그램, 쇼핑관광 혜택 등을 선보인다. 1월 16일부터 2월 22일까지 서울 북촌에서는 참여 기업 제품 홍보, 제품 만들기 체험, 휴식 공간 등을 제공하는 체험·휴식 결합형 공간 ‘플레이 라운지(Play Lounge)’를 운영한다.

‘2026 코리아그랜드세일’ 개막행사는 17일(수), 명동 ‘커뮤니티하우스 마실’에서 주요 참여 기업 관계자와 외국인 관광객 등 80여 명이 참석한 가운데 열린다. 개막행사에서는 ‘코리아그랜드세일, 한류의 바다를 향한 짜릿한 항해’라는 메시지를 담은 주제 영상과 ‘케이-타이거즈’의 케이팝 축하공연 등을 선보이며 ‘2026 코리아그랜드세일’의 시작을 알렸다.