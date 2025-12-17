[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 김선식 경북도 무형유산 사기장(청화백자) 보유자가 오는 19일 문경읍에 위치한 한국다완박물관에서 공개행사를 연다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 무형유산의 보전과 전승을 널리 알리기 위해 매년 마련되는 자리로 사기장 작품 설명과 전통 발물레 시연, 다완 감상 등을 통해 도자기 제작의 전 과정과 장인정신을 생생하게 체험할 수 있도록 구성됐다.

특히 전통 망댕이가마를 기반으로 한 관음요의 제작 철학과 미산 도예 세계를 보다 깊이 있게 이해할 수 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

김선식 사기장은 조선시대 문경 관음리 도요의 맥을 잇는 8대 사기장으로, 2019년 경북도 무형문화재 사기장(청화백자)으로 지정됐다.

우리나라 전통 도예 발전에 꾸준히 기여해 온 공로를 인정받아 2005년 대한민국 문화예술부문 신지식인, 2014년 경북도 최고 장인으로 선정된 데 이어 2022년에는 한국관광공사·문화체육관광부에서 지역 명사로 선정됐다.

김선식 사기장은 “이번 공개행사는 문경 관음요에서 이어져 온 전통 도예의 흐름과 청화백자 제작에 담긴 정신을 시민과 관람객에게 알리는 뜻깊은 자리”라며 “방문객들이 작품 해설과 시연을 통해 무형유산이 지닌 예술적·문화적 가치를 자연스럽게 이해하는 시간이 되기를 바란다”고 말했다.