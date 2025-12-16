10년의 발자취를 돌아보고, 미래 100년을 향한 도약 다짐

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] KH한국건강관리협회 중앙검사본부(원장 조한익)는 지난 12일(금) 개원 10주년 기념식을 성황리에 개최했다.

이번 기념식은 중앙검사본부 개원 10주년을 맞아 그간의 성과를 돌아보고, 임직원들의 노고를 격려하는 한편 향후 지속적인 성장과 발전을 다짐하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 회장, 사무총장, 본부장단을 비롯해 중앙검사본부 직원 등 약 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

기념식에 앞서 진행된 메디체크랩 세미나에서는 「유전체의학 시대에서의 임상병리사의 역할(진단검사과 이세진 서기)」과 「건강검진 집단에서 고위험 인유두종바이러스 유전자형과 자궁경부 세포진 검사 결과 간의 상관관계(병리검사과 김영진 대리)」 등 최신 검사 분야를 주제로 한 학술 발표가 진행되어 참석자들의 큰 관심을 모았다.

이어진 기념행사에서는 ▲개원 10주년 기념사 및 축사 ▲10주년 기념 영상 상영 ▲기념 떡 절단식 및 단체 기념촬영 등의 순서로 행사가 진행되며 의미를 더했다. 이날 기념식에서는 나눔과 상생의 의미를 더하는 뜻깊은 시간도 함께 마련됐다.

전국 17개 지부에서 보내온 축하 쌀 화환이 행사장 입구를 가득 채우며 중앙검사본부의 개원 10주년을 함께 축하했으며, 해당 쌀 화환은 행사 후 지역 내 불우이웃을 돕기 위해 전량 기부될 예정이다.

또한 중앙검사본부는 개원 10주년을 맞아 강서구 내 자립 청소년을 대상으로, 학업 지속과 안정적인 자립 기반 마련을 위한 성금 후원 및 장학회 기금 기탁을 진행하며 지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔의 가치를 실천했다.

조한익 원장은 기념사를 통해“중앙검사본부가 지난 10년간 성장할 수 있었던 것은 임직원 여러분의 헌신과 열정 덕분”이라며, “앞으로도 전문성과 신뢰를 바탕으로 국민 건강 증진에 기여하는 검사기관으로 도약해 나가겠다”고 밝혔다. 중앙검사본부는 이번 10주년 기념식을 계기로 지난 성과를 발판 삼아, 보다 체계적이고 전문적인 검사 서비스를 통해 미래 보건의료 환경 변화에 적극 대응해 나갈 계획이다.