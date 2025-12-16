국립중앙의료원·국민연금공단 등 연계 부산은행과 전용 여·수신상품도 개발 올해 9월까지 누적 13만8000명 이용 대부잔액 감소 등 금융여건 개선 뚜렷

[헤럴드경제=김은희 기자] 내년부터 금융 복합지원 서비스 범위가 공공의료와 노후, 소상공인 분야로 넓어진다. 토스 모바일 애플리케이션과 연동하고 BNK부산은행과 전용 여·수신상품을 개발하는 등 대국민 서비스 접근성도 강화한다.

권대영 금융위원회 부위원장은 16일 서울 중구 서민금융진흥원에서 고용노동부, 보건복지부, 중소벤처기업부 등과 복합지원 추진단 제5차 회의를 열고 이러한 내용을 담은 2026년 업무계획을 발표했다.

내년 업무계획은 복합지원이 단순한 서비스의 연계를 넘어 든든한 사회안전망의 역할을 할 수 있도록 연계범위를 확장하고 협업 기반을 강화하는 방향에 방점이 찍혔다.

우선 공공의료 분야에서는 국립중앙의료원·국립암센터와 협업해 의료비 등의 지원이 필요한 경우 적시에 지원을 받을 수 있도록 기관 간 연계 체계를 구축할 예정이다. 국민연금공단 노후준비지원센터와도 협업해 노후 관련 전문 재무상담 등 지원을 강화하고 위기 소상공인에 대해서는 소상공인시장진흥공단, 한국자산관리공사와 연계해 재기지원· 채무조정 등 통합지원체계를 구축한다.

지역 중심의 현장 밀착형 복합지원도 확대하기로 했다. 올해 4월 부산을 시작으로 광주·전북으로 확대 시범 운영 중인 ‘찾아가는 복합지원’을 고도화한다. 지역금융과 서민금융이 물리적으로 결합한 서민금융센터를 개설해 지역 주민이 한 곳에서 상담, 은행대출, 정책서민금융, 채무조정, 고용, 복지 등의 서비스를 받을 수 있도록 하는 방식이다.

이와 함께 민·관 협업을 추진한다. 토스의 모바일 앱에서 복합지원을 바로 신청할 수 있도록 하는 한편 복합지원 이용자의 실질적 재기지원이 가능하도록 BNK부산은행과 함께 복합지원 전용 7~9%대 금리의 대출 상품과 우대금리가 적용된 소액 적금 상품 등을 출시할 예정이다.

이 밖에 고용복지+센터와 서민금융센터 간 정기적인 지역별 간담회도 지속 개최한다.

금융위에 따르면 올해 1~9월 누적 복합지원 이용자 수는 13만8000명으로 작년 한 해(7만8000명)보다 76% 증가했다. 이용자의 약 70%가 고용·소득 취약계층였는데 금융·고용·복지가 모두 연계되는 복합지원을 받은 경우 금융지원 단독 이용자에 비해 금융여건 개선이 뚜렷했다.

세부적으로 보면 복합지원 이용자의 고금리 대부잔액 감소율은 44.4%로 비복합지원자(33.9%)보다 높았고 채무조정 3회 이상 연체자 비중도 5.2%로 비복합지원자(10.3%)의 절반 수준이었다. 이용자의 정책 만족도는 84.7%, 재이용 의사는 90.1%로 조사됐다.

권 부위원장은 “앞으로도 현장의 목소리를 충실히 반영해 서민·취약계층이 체감하는 변화가 만들어질 수 있도록 해달라”고 각 기관에 협력을 당부했다.