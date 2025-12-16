[헤럴드경제=나은정 기자] 중국의 한 30대 억만장자 투자자가 소셜미디어(SNS)에 결혼 상대를 찾는 광고를 게시해 온라인에서 뜨거운 관심을 받고 있다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 30대 중국인 투자자 류신은 지난달 27일 자신의 SNS 계정에 “다소 뚱뚱하지만 재산은 100억 위안(약 2조원)을 넘는다”며 결혼 상대를 찾는 광고를 올렸다. 그는 헌신적이고 가족을 돌볼 줄 아는 여성을 희망한다고 밝히며, 재력 조건보다 성향과 가치관을 중시한다고 강조했다.

그는 자신을 1990년대생 전문 투자자로 소개하며, 10개 이상의 상장기업에서 개인 대주주 상위 10위 안에 드는 인물이라고 설명했다. 또한 독일 명문대 학사 학위를 소지하고, 중국 동부 산둥성 옌타이와 저장성 항저우에 부동산을 보유하고 있으며, 롤스로이스 등 고급 자동차도 여러 대 보유하고 있다고 밝혔다.

류신은 광고와 언론 인터뷰에서 2018년 가족 문제 이후 일에 몰두해 연애 경험이 거의 없다고 털어놨다. 그는 스스로를 ‘연애 뇌’(사랑에 비이성적으로 빠지는 성향)를 가지고 있다고 밝히며, 투자 경험에서 비롯된 성향이라고 설명했다. 또한 “극도로 애국적이고 민족주의적”이라고 자신을 소개했다.

온라인 상에서는 해당 광고가 빠르게 확산되며 수백 건의 친구 요청과 약 1000개 수준의 댓글이 달렸다. 일부 여성들은 자신의 프로필과 사진을 직접 올리며 적극적으로 구애하기도 했다.

그러나 일각에서는 또 다른 사기의 유형이거나, 류신이 다른 속셈이 있는 것 아니냐는 의심도 제기되고 있다. 일부는 “이 정도 재력이라면 전통적인 고급 매칭 서비스를 이용할 수 있을 텐데 굳이 SNS에 광고를 올리는 이유가 의심스럽다”고 지적했다.

류신은 이러한 비난에 대해 시장 조작은 불법 행위라며 강하게 일축했다. 그는 진심으로 아내를 찾고 있으며, 관계가 성사될 경우 공개적으로 발표하겠다는 입장이다.