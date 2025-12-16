건축 ‘간절루’·제품디자인 ‘VINE’ 국제무대서 ‘건축·디자인 융합’ 인정

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산대학교 스마트도시융합대학 김범관 교수가 세계적 권위의 디자인대회인 ‘2025 국제디자인어워즈(International Design Awards·IDA)’에서 건축과 제품디자인 부문에서 모두 본상(Winner)과 동상(Bronze)을 동시에 수상했다.

국제디자인어워즈(IDA)는 디자인 분야 비전을 가진 인물 발굴을 위해 지난 2007년 창설돼 올해로 19회를 맞았다. 해마다 건축·인테리어·제품·그래픽·패션 등 5개 분야를 시상하는데, 올해는 70여 개국 작가 및 연구자들이 출품했다.

김 교수는 건축 부문에서 공공건축 프로젝트 ‘간절루(艮絶樓, Ganjeollu)’로, 제품디자인 부문에서 에너지 생산형 파사드 시스템 ‘VINE’으로 각각 본상과 동상을 모두 수상했다.

‘간절루’ 대한민국에서 가장 먼저 해가 뜨는 울산 울주군 ‘간절곶’에 위치한 목조 건축으로 계획해 지역의 지형·역사·장소의 기억을 구조와 공간으로 풀어낸 지역 특화 공공건축 프로젝트다.

또 ‘VINE’은 건물 외벽(파사드)에 태양광 발전 모듈을 통합한 BIPV(Building Integrated Photovoltaic) 파사드 시스템으로 AI 기반 설계, 대형 로봇 3D 프린팅, 비정형 태양광 모듈 기술을 결합한 디자인 주도형 프로젝트다.

김 교수는 “간절루와 VINE은 공공건축과 제품·에너지 디자인이라는 서로 다른 영역의 작업이지만, 지역에서 항상 고민해 왔던 장소·기술·환경을 통합적으로 바라보는 하나의 질문에서 출발한 프로젝트”라며 “이번 수상을 하나의 결과가 아닌, 다음 질문을 향한 출발점으로 삼을 것”이라고 수상 소감을 밝혔다.