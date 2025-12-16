지동섭 수펙스추구협의회 SV위원장, 사회복지공동모금회 찾아 전달 전년 대비 80억원 증가 임직원 기금 추가시 기부액 260억원 달해

[헤럴드경제=한영대 기자] SK는 16일 지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장이 서울 중구 정동에 있는 사회복지공동모금회를 찾아 성금 200억원을 전달했다고 밝혔다.

SK는 1999년 이후 매년 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금을 기부해왔다. 올해는 지속가능한 지역사회를 위한 모금회 취지에 동감한다는 측면에서 성금액을 전년 대비 80억원 늘렸다. 올해까지 희망나눔 캠페인 누적 기부액은 총 2665억원에 이른다.

SK는 올해 그룹 차원의 성금 외에도 SK이노베이션, SK하이닉스, SK실트론, SK AX 등 계열사 임직원들의 자발적 기부를 통해 약 60억원의 임직원 기금을 추가로 조성했다. 이를 희망나눔 캠페인 성금과 합산 시 연간 기부 규모는 약 260억원에 달한다.

SK는 올해도 사회문제 해결 및 다양한 이해관계자들의 행복 추구를 위해 폭 넓은 활동을 펼쳐왔다. 지난 7월 전국적인 집중호우로 큰 피해를 겪은 주민들을 위해 23억원을 기부했고, 3월에는 경남·경북·울산 등지의 대형산불 피해 복구를 위해 20억원 상당을 지원했다. 각 계열사들은 결식우려아동 도시락 지원(행복두끼) 및 사별 맞춤형 사회공헌 사업 등을 꾸준히 전개해왔다.