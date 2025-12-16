[헤럴드경제=김광우 기자] SK브로드밴드는 연말을 맞아 올해 함께한 동료 구성원들과 함께하는 ‘B the Light’ 행사를 개최했다고 15일 밝혔다.

15일 SK브로드밴드 본사 2층 B-플레이스에서 점심시간에 진행한 이번 행사는 동료 구성원들이 서로를 향한 감사를 나누는 시간, 구성원들이 직접 참여하는 음악 연주, 아파펠라 밴드 초청 콘서트 등으로 구성됐다.

행사는 2일부터 12일까지 11일간 진행된 사내 온라인 행사와 지난 1년간 운영된 사내 행복 프로그램 및 각종 수상 사진을 전시한 오프라인 행사의 피날레로 마련됐다.

온라인 행사에서는 임직원들이 자신의 성장에 도움을 주었거나 어려운 순간 힘이 되어준 동료의 사연을 사내 인트라넷에 게시했다. 오프라인 행사에서는 지난 1년간의 사내 활동과 수상 장면을 담은 사진이 포토월 형태로 전시됐다.

이날 ‘B the Light’ 행사는 올해의 순간들을 엄선해 제작한 영상으로 시작해 구성원들이 직접 노래와 연주에 참여한 밴드 ‘1942’와 혼성 5인조 컨템포러리 아카펠라 밴드 ‘오직목소리’의 공연으로 이어지며 구성원들의 환호를 받았다.

이와 함께 동료 추천 행사에 참여한 추천자와 추천 동료 중 5쌍을 선정해 빛나는 디자인 조명을, 행사에 참여한 모든 구성원에게는 아기자기한 미니캔들을 선물해 풍성한 연말 분위기를 자아냈다.

특히 동료 추천 시 인공지능(AI) 도구를 활용해 웹툰 등 이미지를 편집해 제출하면 가산점을 부여했다. AI 회사로서의 면모를 적극 활용했다는 게 SK브로드밴드 측의 설명이다.

SK브로드밴드 측은 “이번 ‘B the Light’ 행사는 다사다난했던 올 한 해를 보내면서 서로 응원하며 함께 성장하는 소통 중심의 기업문화 조성을 차원에서 마련한 자리”라며 “구성원, 가족과 함께 빛나는 연말을 행복하게 잘 마무리하길 바란다”고 말했다.