사진은 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실 모습 [연합]
[헤럴드경제=홍태화 기자] 일반적으로 생각하는 은퇴 후 적정 연금 수령액은 월 350만원가량으로 조사됐지만 실제 예상 수령액은 약 220만원에 그친 것으로 나타났다.

16일 KCGI자산운용이 자사 고객 3364명을 대상으로 설문 조사해 발표한 결과에 따르면, 은퇴 후 적정 연금 수령액은 부부 2인 기준 월 349만원으로 조사됐다. 동시에 현실적으로 예상하는 수령액은 221만원에 그친 것으로 집계돼 128만원가량이 부족한 것으로 나타났다.

또 응답자의 78%가 자신의 노후 준비가 부족하다고 평가했는데 이는 지난해 조사 때보다 10%포인트 늘어난 것이다.

노후 준비를 못 한 이유로는 “소득이 적어서(27%)”, “자녀교육비 부담(20%)”, “노후 준비 방법을 잘 몰라서(18%)” 등으로 응답했다. 직장에서 은퇴하는 나이는 61.4세로 지난해와 조사와 비슷했다.

개인연금은 연금저축펀드를 선호했고(67%) 선호 이유로는 “장기투자 시 기대수익률이 높을 것으로 예상해서(50%)”, “세액공제 환급을 받을 수 있어서(41%)” 등을 꼽았다.

투자 성향은 중위험 중수익 선호가 51%, 고위험 고수익 28%였다. 선호 투자 대상으로는 “미국 중심의 해외 펀드”가 63.5%로 가장 많았고 국내 주식형이 45%였다.

KCGI자산운용은 “물가 상승이 지속됨에 따라 실질 소득이 줄면서 노후 준비에 어려움을 느끼는 고객들이 늘어나는 추세로 보인다”며 “부족한 연금 마련을 위해 소비를 투자로 바꾸고 사적 연금 준비를 늘려갈 필요가 있다”고 말했다.

[KCGI자산운용 제공]
적정 연금 수령액 응답을 직업별로 살펴보면 공무원(월399만원), 교직자(403만원) 등 공적 연금 수령액이 큰 직업군이 적정액을 크게 보는 편이었다.

또 은퇴 전 응답자는 적정액을 348만원으로 봤으나 은퇴 후 응답자는 405만원으로 금액 차이가 57만원에 이르렀다.

응답자들은 자신의 은퇴 준비 정도에 대해 비관적인 시각을 드러냈다. “대체로 부족하다(50%)”와 “매우 부족하다(28%)”는 답변을 합친 비율이 78%에 달했다.

노후 준비가 부족한 주된 이유로는 “소득이 너무 적어서”가 27%로 1위를 차지했고 다음으로 “자녀 교육비 부담 때문에(20%)”, “노후 준비 방법을 잘 몰라서(18%)”, “주택 마련(15%)” 순으로 나타났다.

응답자들이 예상하는 주된 직장에서의 퇴직 시기는 “60세 전후”가 39%로 가장 높았다. “65세 전후(26%)”가 뒤를 이어, 응답자의 65% 이상이 60세에서 65세 사이에 은퇴를 희망하는 것으로 조사됐다.

노후 준비를 위한 상품 선호도에서는 연금저축펀드를 가지고 있다는 응답이 67%로 연금저축보험 32%를 크게 앞질렀다.

연금 계좌 중 연금저축펀드를 선호하는 이유에 대해서는 “장기 투자 시 기대수익률이 높아서”가 50%로 가장 높았고, 뒤를 이어 “연말 정산 시 세액공제 혜택(42%)”, “연금 수령 시 저율 과세(23%)” 이연 효과(20%)” 등이 뒤를 이었다.

이번 설문조사는 지난 11월17일~11월24일 KCGI 홈페이지 이용 고객 3364명을 대상으로 진행됐다. 설문 응답자의 연령대별 분포는 40대 37%, 30대 34%, 50대 14%, 20대 11%, 60대 이상 5%였다. 여성 비중은 57%였다. 직종별로는 회사원 67%, 자영업 18%, 공무원 5%, 주부 5%, 교직자 2%, 법인대표 1%였다.


