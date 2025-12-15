검찰 조사·군사법원서 증언 뒤집어 “기억 왜곡…TV 등 보고 상상한 것”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이진우 전 육군수도방위사령관이 지난해 12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령으로부터 체포 지시를 받았다는 기존 진술을 번복했다.

이 전 사령관은 15일 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 등 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석해 검찰 조사와 군사법원에서 한 자신의 증언에 대해 “기억이 왜곡됐다”고 밝혔다.

국회 청문회와 헌법재판소 등에서 윤 전 대통령의 지시와 관련된 진술을 거부해 오던 이 전 사령관은 군사법원에서 입을 열기 시작했으나 이날 기존 해오던 진술에 혼선이 있었다며 말을 바꿨다.

앞서 이 전 사령관은 지난 5월 중앙지역군사법원에 증인으로 나와 “대통령이 발로 차고 문을 부수고 들어가서 끄집어내라고 해서 정상이 아니라고 생각했다”고 언급한 바 있다. 당시 그는 “윤 전 대통령이 ‘본회의장 가서 4명이 1명씩 들고나오면 되지 않느냐’고 한 말도 처음에는 기억이 나지 않았다가 부관이 알려줘서 기억났다”라고도 증언했다.

그러나 이날 이 전 사령관은 해당 진술에 대해 “그땐 그렇게 얘기했다”면서도 “기억 없는 상태에서 TV를 보고 하니 ‘그럴 수 있겠다’고 생각하고 말한 것”이라고 진술했다.

그는 윤 전 대통령이 ‘발로 차서라도 문 부수고 들어가라’고 말한 것은 기억한다면서도 검찰 조사에서 ‘체포’라는 말을 썼지만 이는 사실이 아니라고 부인했다.

또한 이 전 사령관은 “(조사에서) 체포하란 말도 했는데 나중에 보니 전혀 아니다”라며 “TV를 보고 조사를 받다 보니 그렇게 상상한 것”이라고 말했다. 그러면서 “‘우리 병력 건드리면 체포하라, 끄집어내라’고 제가 말해놓고 대통령이 말한 것처럼 얘기했다”고 덧붙였다.

내란 특별검사팀이 검찰 특별수사본부 조사 당시 진술을 강요하지 않았다고 하자 이 전 사령관은 “그만큼 왜곡되고 상상한다는 것”이라며 TV, 유튜브 등을 보며 기억이 오염됐다는 취지로 재차 답했다.