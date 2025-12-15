[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희)가 국토교통부 주관 ‘2025년 스마트도시 인증’ 공모에서 2023년에 이어 2회 연속 스마트도시 인증을 획득했다.

‘스마트도시 인증’은 지자체의 스마트도시 사업을 정량(1000점), 정성(1000점) 지표로 종합 평가해 총 1400점 이상을 획득한 도시에만 부여된다. 관악구는 2023년 최초 인증 이래로 이번 재인증에 성공했다.

구는 민선 7기부터 스마트도시 전담 조직을 신설하고, 민선 8기에는 ‘AI데이터팀’ 개편과 관련 조례 제정을 통해 인공지능(AI)을 행정에 본격 도입할 수 있는 제도적 기반을 선도적으로 마련했다.

객체, 밀집도 분석 기능을 갖춘 지능형 폐쇄회로(CCTV)를 확충하고, ICT 기반 산불감시 플랫폼, 노후 시설물 사물인터넷(IoT) 모니터링, 스마트 도로열선 등을 구축했다.

행정 및 생활 분야에서는 데이터·인공지능(AI) 기반 행정서비스를 본격 도입했다.

이와 더불어 스마트 쉼터 구축, 사물인터넷(IoT) 공유·무인 주차장을 설치했다. 또한 스마트 빗물받이 신고 플랫폼을 만들고 교육로봇을 활용한 디지털 역량 교육을 진행했다.

박준희 구청장은 “인공지능(AI)와 데이터에 기반한 스마트도시 정책으로 주민의 안전과 편의를 높이는 ‘생활밀착형 스마트도시’를 만들어 왔다”라며, “앞으로도 행정 전 분야에서 인공지능(AI)를 적극 활용하고 스마트인프라를 지속적으로 고도화해 모든 구민이 체감하는 포용적 스마트도시 관악을 만들어 가겠다”라고 말했다.