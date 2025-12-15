독일 라이프치히 교도소서 숨진 채 발견돼 마약 키스 통해 밀반입 시도하다 과다복용

[헤럴드경제=한지숙 기자] 독일 한 교도소에서 20대 수감자가 면회 온 여자친구와 입맞춤하며 마약을 밀반입하려다 과다복용으로 숨지는 사건이 발생했다.

12일(현지시간) 영국 매체 더 선에 따르면, 지난 1월 독일 라이프치히 교도소에서 마약 밀매 혐의로 수감 중이던 튀니지 국적의 모하메드(23)가 마약 과다 복용으로 사망한 채 발견됐다.

수사 결과 그의 사망 원인은 여자친구와의 면회 과정에서 이뤄진 키스를 통한 마약 밀반입 시도였다. 당시 여자친구 로라는 은박지로 싼 메스암페타민 수 그램을 입 안과 혀 아래에 숨긴 채 보안 검색대를 통과한 뒤 모하메드에게 키스를 통해 전달하려 했다. 그러나 모하메드는 포장된 약물을 그대로 삼켜버렸고, 이튿날 숨진 채 발견됐다.

목격자에 따르면, 모하메드가 이상 증상을 보이자 주변 수감자들이 즉시 의료 행위를 받으라고 했지만 모하메드는 이를 거부한 것으로 전해졌다. 부검 결과 위 속에서 약물 포장재가 파열되며 약물이 누출돼 심정지를 일으킨 것으로 확인됐다.

로라는 이달 모하메드의 사망 사건과 관련해 법정에 설 예정이다. 현지 언론에 따르면 두 사람 사이에는 아이 한 명이 있다. 사건 이후 독일 교정당국은 면회 절차와 보안 시스템 전반에 대해 점검에 나섰다．